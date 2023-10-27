В ЦБ пообещали представить новый дизайн тысячерублевой купюры в 2024 году

«Что касается купюры, мы предполагаем, что обновленный дизайн, модификация будет в следующем году», — сказала она.

Набиуллина уточнила, что лицевая сторона купюры сохранит прежний вид, доработки коснутся только той стороны, где раньше был изображен купол церкви без креста. По словам председателя ЦБ, в будущем облик банкнот будет обсуждаться публично.

16 октября Банк России презентовал обновленные купюры номиналами 1000 и 5000 ₽. Они сохранили свою цветовую палитру, получили больше защитных знаков, а также поменяли изображенные на них достопримечательности. В частности, на оборотной стороне купюры в 1000 ₽ изображены башня Сююмбике и Дворцовая церковь на территории Казанского Кремля.

Печать на банкноте церкви без креста на куполе вызвала вопросы у пользователей соцсетей. Позже дизайн купюр прокомментировали и в Русской православной церкви (РПЦ), и Совете Федерации. В частности, глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда призвал подходить «более тщательно» к выбору изображений на купюрах, «чтобы не создавать напряжения там, где его вполне может не быть».

С ним согласился председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, он назвал размещение такого изображения «неразумным и даже провокационным».

В РПЦ ранее объяснили, что церковь изображена на купюре без креста, поскольку является музеем, в реальной жизни на ее куполе также отсутствует крест. В свою очередь, священнослужитель и блогер Павел Островский заявил, что «нет никакой разницы», как здание выглядит в реальности, поскольку «99% жителей России, которые будут пользоваться этой купюрой, не знают историю Казанского кремля». В результате ЦБ согласился доработать дизайн купюры.