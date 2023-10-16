ЦБ показал новые купюры номиналом ₽1000 и ₽5000

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-165215852&id=456239556&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На лицевой стороне однотысячной купюры изображен Нижний Новгород — Никольская башня Кремля. На оборотной стороне — музей истории государственности татарского народа и Татарстана в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, а также Музей археологии и этнографии в Уфе.

ЦБ также представил дизайн новой пятитысячной купюры, которая посвящена Уральскому федеральному округу. На ее лицевой стороне изображена стела «Европа-Азия» в Екатеринбурге, на оборотной — композиция «Сказ об Урале» из Челябинска и стела «66-параллель» (Полярный круг) в Салехарде.

«Уральский богатырь символизирует мощь трудового Урала, справа изображение стелы “66 параллель”, расположенная в городе в Салехарде на Полярном круге; На втором плане — объекты, отображающие промышленный потенциал Урала», — описал купюру зампред ЦБ Сергей Белов.

Банкноты сохранили цветовую палитру действующих того же номинала: купюра 1 тыс. руб. выполнена в сине-зеленом цвете, а пятитысячная — в оранжевых оттенках.

«Мы это сделали специально для того, чтобы люди не путались и могли легко найти в кошельке уже банкноты знакомого цвета. У обеих банкнот усилены защитные признаки, это общий подход. Чем выше номинал, тем выше защитный комплекс, чтобы сложнее было подделать. Банкнота проверяется при наклоне, на просвет и наощупь», — отметил Белов.

На лицевой стороне новых купюр также размещен QR-код: при наведении на него пользователь попадет на сайт Банка России, где будут указаны защитные признаки банкнот.

На тысячерублевых банкнотах прошлых образцов изображен Ярославль: на лицевой стороне — памятник основателю города князю Ярославу Мудрому и часовня Казанской Богоматери на фоне крепостной стены. На оборотной стороне изображена колокольня и церковь Иоанна Предтечи. На пятитысячной купюре раньше были изображены виды Хабаровска — памятник основателю города Николаю Муравьеву-Амурскому, набережная и Хабаровский мост через реку Амур (на обороте).

Банк России анонсировал изменение дизайна тысячных и пятитысячных банкнот летом 2022 года. Тогда же он презентовал обновленную сторублевую купюру: теперь на ней изображены фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, парк «Зарядье» и здание МГУ на Воробьевых горах вместо квадриги Аполлона на здании Большого театра. Купюра этого номинала, соответственно, посвящена Центральному федеральному округу.

На купюре номиналом в 200 ₽ изображены памятник затопленным кораблям в Севастополе и музей-заповедник «Херсонес Таврический».