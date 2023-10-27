Индекс Мосбиржи упал ниже 3200 пунктов впервые с середины октября

В ходе торгов 27 октября бенчмарк опускался до минимума 3185,84 пункта (-1,18%), по состоянию на 14:17 мск составил 3 204,4 пункта (-0,06%). С начала года он вырос на 48%.

Лидерами снижения на 14:09 мск стали обыкновенные акции ПИКа (-3,39%), глобальные депозитарные расписки «Русагро» (-2,7%) акции «Сегежи» (-2,28%) Polymetal (-2,21%) «ВК» (-1,83%).

Совет директоров ЦБ на заседании 27 октября повысил ключевую ставку на 2 п. п., до 15%. Повышение регулятор объяснил усилением текущего инфляционного давления.

Ранее все опрошенные «Ведомостями» аналитики были уверены, что регулятор продолжит курс на ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП). 16 из 18 экспертов прогнозировали увеличение до 14%, пять аналитиков говорили о повышении ставки до 15%.