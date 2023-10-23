12:30 (мск), источник: Forbes

Курс евро опустился ниже 100 рублей впервые за шесть недель

Курс евро на Московской бирже опустился ниже 100 рублей, обновив минимум за шесть недель. Доллар упал ниже 95 рублей. Это реакция на требование о репатриации и продаже валютной выручки экспортерами. Аналитики допускают дальнейшее укрепление рубля, отмечая, что фундаментально он «явно выглядит ближе к 90, чем 100 за доллар».

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Источник: Reuters

Курс евро на Московской бирже опустился ниже 100 рублей впервые с 12 сентября, следует из данных торговой площадки. На минимуме валюта торговалась по 99,9 рубля, дешевея на 95 копеек к прошлому закрытию. На 12:03 мск евро стоил 100,1 рубля, что на 74 копейки ниже курса на закрытии в пятницу.

Курс доллара опустился ниже 95 рублей. На минимуме за день американская валюта торговалась по 94,4 рубля, что на 0,9 рубля ниже цены прошлого закрытия. На 12:03 мск доллар стоил 94,48 рубля, дешевея на 0,84 рубля к цене закрытия торговой сессии в пятницу.

Рубль укрепляется в ответ на указ Владимира Путина об обязательной продаже иностранной валюты, которую получает часть российских экспортеров по внешнеторговым контрактам. О его подписании 11 октября сообщило правительство. В Кремле позднее заявили, что документ не будет публиковаться.

«Российский рубль наконец-то вышел из недельного боковика. Рынку понадобилась неделя на консолидацию после введения нормативов репатриации валютной выручки экспортеров», — отметил эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер. По его мнению, нисходящее движение доллара «еще не окончено», и после некоторой стабилизации «курсы валют рискуют продолжить падение, а рубль будет готов развить наступление».

Зельцер допускает достижения отметки в 92,5 рубля за доллар еще в текущем месяце, оговариваясь, что «это будет не предел восстановления нацвалюты». «Фундаментально рубль явно выглядит ближе к 90, чем 100 за доллар США. А волатильность курса обусловлена и спекуляциями, с которыми власти стали усиленно бороться», — считает эксперт.

С ним соглашается управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. «Рубль, вероятно, продолжит укрепление на уплате налогов, что поддержит котировки госбумаг. Ожидаем, что налоговые выплаты позволят рублю закрепиться в диапазоне 90−95 рублей за доллар», — отметил он.

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