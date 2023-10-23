Курс евро опустился ниже 100 рублей впервые за шесть недель

Курс евро на Московской бирже опустился ниже 100 рублей впервые с 12 сентября, следует из данных торговой площадки. На минимуме валюта торговалась по 99,9 рубля, дешевея на 95 копеек к прошлому закрытию. На 12:03 мск евро стоил 100,1 рубля, что на 74 копейки ниже курса на закрытии в пятницу.

Курс доллара опустился ниже 95 рублей. На минимуме за день американская валюта торговалась по 94,4 рубля, что на 0,9 рубля ниже цены прошлого закрытия. На 12:03 мск доллар стоил 94,48 рубля, дешевея на 0,84 рубля к цене закрытия торговой сессии в пятницу.

Рубль укрепляется в ответ на указ Владимира Путина об обязательной продаже иностранной валюты, которую получает часть российских экспортеров по внешнеторговым контрактам. О его подписании 11 октября сообщило правительство. В Кремле позднее заявили, что документ не будет публиковаться.

«Российский рубль наконец-то вышел из недельного боковика. Рынку понадобилась неделя на консолидацию после введения нормативов репатриации валютной выручки экспортеров», — отметил эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер. По его мнению, нисходящее движение доллара «еще не окончено», и после некоторой стабилизации «курсы валют рискуют продолжить падение, а рубль будет готов развить наступление».

Зельцер допускает достижения отметки в 92,5 рубля за доллар еще в текущем месяце, оговариваясь, что «это будет не предел восстановления нацвалюты». «Фундаментально рубль явно выглядит ближе к 90, чем 100 за доллар США. А волатильность курса обусловлена и спекуляциями, с которыми власти стали усиленно бороться», — считает эксперт.