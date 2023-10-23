Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 95 рублей впервые с 13 сентября

По данным на 11:18 мск, доллар снижался до 94,96 рубля (-0,37%). К 11:33 мск доллар ускорил снижение до 0,47% и находился на уровне 94,87 рубля. В то же время евро снижался на 0,31%, до 100,54 рубля, а юань — на 0,39%, до 12,952 рубля.