11:25 (мск), источник: ТАСС

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 95 рублей впервые с 13 сентября

К 11:33 мск доллар находился на уровне 94,87 рубля.

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Источник: Reuters

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 95 рублей впервые с 13 сентября текущего года, свидетельствуют данные валютных торгов.

По данным на 11:18 мск, доллар снижался до 94,96 рубля (-0,37%). К 11:33 мск доллар ускорил снижение до 0,47% и находился на уровне 94,87 рубля. В то же время евро снижался на 0,31%, до 100,54 рубля, а юань — на 0,39%, до 12,952 рубля.

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