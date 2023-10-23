Индекс «китайского NASDAQ» упал до минимума за всю историю

Китайский технологический индекс STAR 50 упал до минимума за почти четыре года своего существования. В ходе торгов в понедельник, 23 октября, STAR 50 в моменте снижался на 2,92%, до 836,66%. Доверие инвесторов к этому сектору слабеет на фоне опасений, что повышение ставок в США приведет к снижению спроса на акции растущих компаний, пишет Bloomberg.

В индекс STAR 50 входят акции и депозитарные расписки китайских высокотехнологичных компаний с листингом на китайской площадке STAR Market. Индекс начал рассчитываться в конце декабря 2019 года, начальное значение составило 1000 пунктов.

STAR Market, которая является подразделением Шанхайской фондовой биржи (SSE), была запущена в июле 2019 года как аналог американской NASDAQ. Тогда на STAR Market начались торги 25 акциями, которые ранее не обращались в Шанхае. Лидером роста в первый день торгов стал производитель чипов и микросхем Anji Microelectronics, акции которого по итогам сессии подорожали на 400% (в ходе сессии рост превышал 500%). Уже к маю 2020 года число компаний на STAR Market возросло до 1100, их тогдашняя совокупная капитализация составляла 1,6 трлн июней (по текущему курсу это чуть менее $218,7 млрд).



Однако этот год стал непростым для компаний, которые торгуются на STAR Market. Индекс STAR 50 снижается уже седьмой месяц подряд, демонстрируя самое продолжительное падение за всю свою историю. Всего с начала года бенчмарк потерял более чем 12,5%. Повышение ставок в США негативно отражается на акциях технологических компаний по всему миру. Еще одним негативным фактором именно для STAR 50 является слабая динамика экспорта компаний в составе этого индекса.