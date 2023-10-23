11:27 (мск), источник: Аргументы и факты

Хруст денег. Глава Гознака Трачук объяснил печать банкнот 5 и 10 рублей

Монеты оказались не такими практичными, как банкноты.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Бумажные банкноты 5 и 10 рублей скоро потеснят монеты того же номинала. Чем покрытые никелем пятаки и поблескивающие медью десятки уступают купюрам из хлопковой целлюлозы, в интервью aif.ru рассказал Аркадий Трачук — гендиректор АО «Гознак», отвечающий в России за изготовление и печать наличных денег.

Сергей Болотов, aif.ru: — Аркадий Владимирович, зачем нужны мелкие бумажные купюры, если есть монеты? Они ведь служат десятилетиями.

Аркадий Трачук: — Действительно, монеты могут служить очень долго, но только при условии, что они на самом деле находятся в обороте, а банки и торговые организации активно поддерживают их обращение. Это по разным причинам происходит не всегда, поскольку это довольно затратная история с точки зрения инфраструктуры и логистики. Страна у нас большая, монеты требуется перевозить на большие расстояния. Одно дело перевезти, например, на Дальний Восток тонну банкнот, а другое дело — тонну монет. Даже транспорт для перевозки монет требуется специальный, потому что из-за своего большого веса и компактности монеты создают нагрузку не так, как бумага.

— А что насчет стоимости чеканки? Говорят, напечатать банкноту дешевле…

—В монете больше 80% себестоимости — это металл, и только оставшиеся 20% — чеканка. Здесь, в отличие от банкнот, гораздо меньше возможности управлять себестоимостью. Металл сейчас достаточно дорог, да и в целом производить изделия из металла дороже, чем из хлопковой бумаги, это правда.

Но также правда и то, что банкнота, особенно мелкого номинала, довольно быстро изнашивается, буквально в течение 1−2 лет. И тогда ее приходится изымать из оборота и менять на свеженапечатанную. Поэтому, когда мы говорим о возобновлении печати банкнот 5 и 10 рублей, речь не идет о полном замещении монет. Более того, производство монетными дворами монет по заказу Банка России продолжается. Скорее Банк России ищет баланс между банкнотами и монетами в обращении. И этот баланс в зависимости от региона и особенностей инфраструктуры обращения может быть разным.

Сейчас идет активное обсуждение механизмов возвращения осевших на руках монет в оборот. Например, недавно прошла «монетная неделя», организованная Банком России.

— Если у человека дома накопилась пара килограммов монет, как выгоднее всего ими распорядиться?

— Сдать их в банк и обменять на купюры более крупного номинала. Банки принимают монеты, правда, не всегда охотно и иногда комиссию за это требуют. Этим они, кстати, нарушают действующий порядок. Обязаны принимать бесплатно. Но, скорее всего, кассира вы своим визитом с мешком монет не обрадуете. Можно облегчить ему жизнь, если заранее распределить монеты по номиналу.

— А не выгоднее ли сдавать монеты на переработку? Это ведь цветной металл.

— Не совсем так. Разменные монеты изготавливаются из черного металла, а сверху покрываются слоем цветного. Поэтому на цветмет их сдать нельзя, масса покрытия из ценных металлов слишком мала для этого.

Гальваническое покрытие затрудняет переработку монет. Нельзя просто взять и начеканить из старых монет новые. Для начала их нужно переработать, причем специальным способом. В любом случае это может сделать только металлургический комбинат, куда старые монеты нужно еще собрать и привезти. Сам Гознак такой переработкой не занимается.

— А как обстоит дело с производством банкнот? Удалось ли сделать такое производство полностью отечественным и по материалам, и по оборудованию?

— Большей частью материалы отечественные. Я не назову вам точную цифру в процентах, сколько в банкноте осталось импортных компонентов и сколько там отечественных, но проблем и опасений производство у нас не вызывает. Что касается зарубежного оборудования, то оно у нас есть, его срок службы исчисляется десятилетиями, и тут тоже не предвидится никаких проблем.

Например, один из ключевых элементов с точки зрения защиты банкноты — это так называемый цветопеременный защитный признак. Если посмотреть на банкноту, то его легко заметить — он размещается в центральной части банкноты и имеет определенный отблеск. Раньше он печатался с помощью импортных компонентов, но используя наши собственные знания и компетенции в этой сфере, Гознаку удалось вполне удачно, на мой взгляд, задачу по импортозамещению в этом решить.

Нет никаких рисков того, что завтра у нас может пропасть возможность производить банкноты. Раньше эти риски были, потому что целый ряд материалов и химикатов перестал поставляться недружественными странами в Россию. Но на сегодня эти риски сняты.

— Когда будет решена проблема с банкоматами, которые отказываются принимать купюры нового образца?

— Гознак уже разработал специальное программное обеспечение для банкоматов, которое позволит им принимать обновленные банкноты. В ближайшие дни мы готовы показать это решение на реальных банкоматах, которые используются в кредитных организациях.

— Не секрет, что банкнота в 5 тысяч рублей — самая подделываемая. Насколько удалось улучшить защиту новых банкнот этого же номинала?

— Последняя модернизация защитного комплекса банкнот 5 тысяч рублей проводилась 13 лет назад, в 2010 году. При разработке банкнот нового образца было учтено как появление новых, более совершенных средств защиты банкнот от подделок, которые появились за это время, так и общее развитие технологий в нашей сфере. Так что защита стала гораздо лучше.

— Некоторые страны печатают свои банкноты не на хлопковой бумаге, а на синтетическом материале. Нет ли у Гознака планов перейти на такие материалы?

— Действительно, некоторые страны производят банкноты на полимерной основе, мы интересовались особенностями таких технологий. Но для России они не вполне подходят. Из плюсов там — в целом более высокая, чем у бумаги из хлопка, износостойкость самого полимерного носителя, но есть и минусы. Например, такие банкноты сложнее защитить от подделок. А еще на них быстрее появляются следы от механического воздействия, да и в целом они дороже.

— Правда ли, что Гознак печатает деньги для других государств? Можете ли вы раскрыть, для каких и насколько это прибыльное дело?

— Это правда, мы активно экспортируем свои продукты и решения в более чем 30 стран. И речь идет не только о банкнотах. Но это достаточно чувствительная тема для наших международных партнеров, поэтому подробностей этой части работы Гознака я бы не раскрывал.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Клоп ряженый! Ползи в свой Париж». В Сети ответили историку моды Васильеву
Звезда КХЛ помял чужую машину, танцуя на ее крыше
Главные финансовые новости дня
Финансовая аналитика
Как начать инвестировать?
Энциклопедия финансов
Курсы валют, нефть, акции
Новости экономики
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь