Хруст денег. Глава Гознака Трачук объяснил печать банкнот 5 и 10 рублей

Бумажные банкноты 5 и 10 рублей скоро потеснят монеты того же номинала. Чем покрытые никелем пятаки и поблескивающие медью десятки уступают купюрам из хлопковой целлюлозы, в интервью aif.ru рассказал Аркадий Трачук — гендиректор АО «Гознак», отвечающий в России за изготовление и печать наличных денег.

Сергей Болотов, aif.ru: — Аркадий Владимирович, зачем нужны мелкие бумажные купюры, если есть монеты? Они ведь служат десятилетиями.

Аркадий Трачук: — Действительно, монеты могут служить очень долго, но только при условии, что они на самом деле находятся в обороте, а банки и торговые организации активно поддерживают их обращение. Это по разным причинам происходит не всегда, поскольку это довольно затратная история с точки зрения инфраструктуры и логистики. Страна у нас большая, монеты требуется перевозить на большие расстояния. Одно дело перевезти, например, на Дальний Восток тонну банкнот, а другое дело — тонну монет. Даже транспорт для перевозки монет требуется специальный, потому что из-за своего большого веса и компактности монеты создают нагрузку не так, как бумага.

— А что насчет стоимости чеканки? Говорят, напечатать банкноту дешевле…

—В монете больше 80% себестоимости — это металл, и только оставшиеся 20% — чеканка. Здесь, в отличие от банкнот, гораздо меньше возможности управлять себестоимостью. Металл сейчас достаточно дорог, да и в целом производить изделия из металла дороже, чем из хлопковой бумаги, это правда.

Но также правда и то, что банкнота, особенно мелкого номинала, довольно быстро изнашивается, буквально в течение 1−2 лет. И тогда ее приходится изымать из оборота и менять на свеженапечатанную. Поэтому, когда мы говорим о возобновлении печати банкнот 5 и 10 рублей, речь не идет о полном замещении монет. Более того, производство монетными дворами монет по заказу Банка России продолжается. Скорее Банк России ищет баланс между банкнотами и монетами в обращении. И этот баланс в зависимости от региона и особенностей инфраструктуры обращения может быть разным.

Сейчас идет активное обсуждение механизмов возвращения осевших на руках монет в оборот. Например, недавно прошла «монетная неделя», организованная Банком России.

— Если у человека дома накопилась пара килограммов монет, как выгоднее всего ими распорядиться?

— Сдать их в банк и обменять на купюры более крупного номинала. Банки принимают монеты, правда, не всегда охотно и иногда комиссию за это требуют. Этим они, кстати, нарушают действующий порядок. Обязаны принимать бесплатно. Но, скорее всего, кассира вы своим визитом с мешком монет не обрадуете. Можно облегчить ему жизнь, если заранее распределить монеты по номиналу.

— А не выгоднее ли сдавать монеты на переработку? Это ведь цветной металл.

— Не совсем так. Разменные монеты изготавливаются из черного металла, а сверху покрываются слоем цветного. Поэтому на цветмет их сдать нельзя, масса покрытия из ценных металлов слишком мала для этого.

Гальваническое покрытие затрудняет переработку монет. Нельзя просто взять и начеканить из старых монет новые. Для начала их нужно переработать, причем специальным способом. В любом случае это может сделать только металлургический комбинат, куда старые монеты нужно еще собрать и привезти. Сам Гознак такой переработкой не занимается.

— А как обстоит дело с производством банкнот? Удалось ли сделать такое производство полностью отечественным и по материалам, и по оборудованию?

— Большей частью материалы отечественные. Я не назову вам точную цифру в процентах, сколько в банкноте осталось импортных компонентов и сколько там отечественных, но проблем и опасений производство у нас не вызывает. Что касается зарубежного оборудования, то оно у нас есть, его срок службы исчисляется десятилетиями, и тут тоже не предвидится никаких проблем.

Например, один из ключевых элементов с точки зрения защиты банкноты — это так называемый цветопеременный защитный признак. Если посмотреть на банкноту, то его легко заметить — он размещается в центральной части банкноты и имеет определенный отблеск. Раньше он печатался с помощью импортных компонентов, но используя наши собственные знания и компетенции в этой сфере, Гознаку удалось вполне удачно, на мой взгляд, задачу по импортозамещению в этом решить.

Нет никаких рисков того, что завтра у нас может пропасть возможность производить банкноты. Раньше эти риски были, потому что целый ряд материалов и химикатов перестал поставляться недружественными странами в Россию. Но на сегодня эти риски сняты.

— Когда будет решена проблема с банкоматами, которые отказываются принимать купюры нового образца?

— Гознак уже разработал специальное программное обеспечение для банкоматов, которое позволит им принимать обновленные банкноты. В ближайшие дни мы готовы показать это решение на реальных банкоматах, которые используются в кредитных организациях.

— Не секрет, что банкнота в 5 тысяч рублей — самая подделываемая. Насколько удалось улучшить защиту новых банкнот этого же номинала?

— Последняя модернизация защитного комплекса банкнот 5 тысяч рублей проводилась 13 лет назад, в 2010 году. При разработке банкнот нового образца было учтено как появление новых, более совершенных средств защиты банкнот от подделок, которые появились за это время, так и общее развитие технологий в нашей сфере. Так что защита стала гораздо лучше.

— Некоторые страны печатают свои банкноты не на хлопковой бумаге, а на синтетическом материале. Нет ли у Гознака планов перейти на такие материалы?

— Действительно, некоторые страны производят банкноты на полимерной основе, мы интересовались особенностями таких технологий. Но для России они не вполне подходят. Из плюсов там — в целом более высокая, чем у бумаги из хлопка, износостойкость самого полимерного носителя, но есть и минусы. Например, такие банкноты сложнее защитить от подделок. А еще на них быстрее появляются следы от механического воздействия, да и в целом они дороже.

— Правда ли, что Гознак печатает деньги для других государств? Можете ли вы раскрыть, для каких и насколько это прибыльное дело?

— Это правда, мы активно экспортируем свои продукты и решения в более чем 30 стран. И речь идет не только о банкнотах. Но это достаточно чувствительная тема для наших международных партнеров, поэтому подробностей этой части работы Гознака я бы не раскрывал.