Эксперт объяснил, почему рынок недвижимости перестанет бить рекорды

По итогам текущего года рост объема инвестиционных сделок может составить около 15−18% по сравнению с 2022 годом, прогнозирует собеседник.

Этот рост обусловлен закрытием сделок с уходящими из России иностранными инвесторами, ростом инфляционных ожиданий, ограниченностью инструментов инвестирования после закрытия доступа к иностранным рынкам. Игорь Талалов руководитель группы инвестиционного анализа Accent Capital

Однако ситуация не будет развиваться так динамично дальше. Этому будет мешать ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ РФ и возможное дальнейшее повышение ключевой ставки. Напомним, что в июне она была на отметке 7,5% годовых, а сейчас — 13%. Следующее заседание состоится 27 октября, в пятницу.

Высокая ставка, отметил Игорь Талалов, будет сдерживать рост инвестиционных сделок в следующем году.

В связи с тем, что правительство пытается балансировать между экономическим ростом и сдерживанием инфляции, можно ожидать, что инвестиционная активность сохранится на высоком уровне, но вряд ли она сможет повторить объемы последних двух лет, добавил эксперт.

Центробанк ужесточил свою риторику, отметив, что период высоких ставок быстро не закончится. Это снизит инвестиции и кредитование в секторе недвижимости.

«При отсутствии новых шоков для экономики страны снижение объемов сделок может оказаться существенным и составить 25−30% от уровня этого года», — резюмировал аналитик.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456258928&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.