Деловые связи проверяют на прочность. Как война сказывается на бизнесе с Израилем

Одним из крупных торговых партнеров Израиля остается Россия. Как эскалация ближневосточного конфликта отразится на деловых связях двух стран? Разбирался Иван Хорушевский.

Объемы экспорта из России в Израиль в последнее время устойчиво росли —в среднем на треть в год. Иерусалим закупал у Москвы в основном энергоресурсы, черные и цветные металлы, удобрения и зерно. Потребность в этих товарах у еврейского государства не снизится, даже несмотря на обострение конфликта, полагают собеседники «Ъ FM». А вот ввозить товары из Израиля, вполне возможно, станет сложнее.

Экономика страны сейчас перешла на военные рельсы, к тому же многие сотрудники и даже руководители местных предприятий в последние недели были мобилизованы. Вскоре это должно отразиться на объемах выпуска продукции, так что на российских полках, вполне возможно, образуется дефицит израильских медикаментов, электроники и косметики, предупреждают аналитики. Однако пострадать могут и другие, менее очевидные, деловые связи Иерусалима и Москвы, отмечает обозреватель «Ъ FM» Михаил Гуревич:

«В 2022 году экспорт российской водки в Германии упал в пять раз, а в Израиле вырос в четыре раза. Мы понимаем, что в итоге Израиль стал просто перевалочным звеном для экспорта российской водки. Здесь ее бутилируют и продают дальше. И, кстати, надо иметь в виду, что в сельскохозяйственных поселениях рядом с сектором Газа производилось до 75% израильских помидоров, перцев и многих других сельскохозяйственных продуктов, которые традиционно поставлялись и в Россию. С этой точки зрения, конечно, будет определенное падение».

Кроме того, Израиль остается привлекательным направлением для многих российских предпринимателей. Дело в том, что еврейское государство считается одним из лучших мировых хабов для технологических стартапов. В 2022-м объем венчурного рынка страны, по подсчетам его участников, превысил $15 млрд, в России он в 13 раз меньше.

Строить бизнес в Израиле пытаются и уже зрелые отечественные компании, в частности, Gloria Jeans. Но для этого сейчас не самый подходящий момент, с учетом отношения России к нынешнему конфликту, полагает местный адвокат Эли Гервиц, который консультирует русскоязычных бизнесменов:

«Сравнение между блокадой сектора Газа, которая только что выпустила на территорию Израиля тысячу террористов, убивших сотни мирных жителей, с блокадой Ленинграда нам в Израиле кажется совершенно неуместным. Самое ли лучшее сейчас время для российских компаний открывать бизнес в Израиле? Подозревают, что нет. Но если речь идет о компании, которая совершенно не связана с политикой, будет ли она каким-то образом заблокирована? Нет, думаю, что этого не произойдет».

Gloria Jeans, кстати, отказалась от идеи открывать магазины в Израиле. В руководстве компании «РИА Новости» объяснили, что произошло это из-за «больших протестов озлобленных людей». Однако сильнее всего от обострения конфликта на Ближнем Востоке пока пострадала туристическая отрасль. В российском правительстве рекомендовали приостановить продажу путевок в Израиль, Палестину, Иорданию и Ливан. А от уже купленных туров путешественники отказываются. Причем возвращать их стоимость компаниям приходится в полном размере, говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин:

Так как есть угроза безопасности, в досудебном или судебном порядке можно получить 100-процентную компенсацию. Израиль — довольно-таки дорогое направление. Средний чек без авиаперелета на человека составляет в среднем $1 тыс., а перелет — 60 тыс. руб. или 100 тыс. руб.

Впрочем, ближневосточные направления не пользовались у россиян большим спросом. Однако на фоне обострения конфликта путешественники отказываются от поездок и в традиционно более востребованные Турцию и Египет.