Израильский шекель упал до минимума с 2012 года

Курс израильского шекеля к доллару на международном рынке Форекс снизился до минимума с 2012 года. На торгах в пятницу, 20 октября, пара USD/ILS на максимуме росла на 1,2% — до 4,0837 израильского шекеля за доллар, свидетельствуют данные торгов на рынке Форекс по состоянию на 12:40 мск. Последний раз доллар торговался выше этой отметки 27 июля 2012 года.

После резкого роста американская валюта начала снижение. По состоянию на 13:20 мск рост замедлился до 0,6%, пара USD/ILS опустилась до уровня 4,0575 израильского шекеля за доллар.

Ослаблению израильского шекеля способствовала эскалация конфликта на Ближнем Востоке. 7 октября палестинское движение ХАМАС, которое контролирует сектор Газа, атаковало Израиль и объявило о начале военной операции «Потоп Аль-Аксы». В ответ Израиль начал контртеррористическую операцию «Железные мечи». Затем на всей территории Израиля ввели чрезвычайное положение, а страна официально перешла в состояние войны.

С начала войны между Израилем и ХАМАС валюта ослабла на 4%. Банк Израиля заявил, что он продаст до $30 млрд иностранной валюты для поддержки курса шекеля. Регулятор также заявил, что предоставит ликвидность через механизмы SWAP на рынке на сумму до $15 млрд.

С начала года валюта упала примерно на 15% по отношению к доллару США, в том числе из-за плана правительства Израиля по реформированию судебной системы, что привело к сокращению притока иностранных инвестиций.

На фоне военного конфликта ожидается, что экономика Израиля приостановит рост, в результате некоторые участники рынка начали рассчитывать на снижение ключевой ставки. Как правило, смягчение денежно-кредитной политики ведет к ослаблению национальной валюты. Эти ожидания также оказали давление на шекель.