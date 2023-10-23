ЦБ ждет снижения объема валюты у компаний в российских банках

Приток валютных средств на счета компаний в России наблюдается три месяца подряд, преимущественно это касается компаний-экспортеров, отмечают в ЦБ. В сентябре валютные остатки выросли на 1,2%, или $1,4 млрд. В августе они увеличились на 2,8% ($3,2 млрд), в июле — на 2,4% ($2,6 млрд), главным образом приток пришелся на юани, обращал внимание регулятор. В первом полугодии 2023 г. банки, наоборот, фиксировали отток валютных средств компаний на 6,1%, или $7,2 млрд.

Президент РФ Владимир Путин 11 октября подписал указ о введении на полгода требования по обязательной репатриации и продаже на российском рынке валютной выручки отдельными экспортерами (список не раскрывается). Начиная с 16 октября в течение 60 дней с момента поступления валюты экспортеры обязаны зачислять на свои российские счета не менее 80% этой суммы. Из общей валютной выручки, зачисленной на счета в России, компании обязаны в течение двух недель продавать на внутреннем рынке не менее 90%. Это значение также должно быть не менее 50% от всей суммы внешнеторговых контрактов независимо от их валюты.

Валютизация средств организаций в банках происходит в первую очередь из-за роста цен на мировых товарных рынках, решения вопросов с проведением платежей, постепенного восстановления экспорта и возвращения средств из-за рубежа, перечисляет управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Пока цены на нефть остаются высокими, основным фактором снижения валютных средств на счетах компаний может быть только введение обязательной продажи валютной выручки, говорит управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. К вечеру 20 октября баррель нефти Brent стоил $93,2.

Смена тенденции с девалютизации средств корпоративных клиентов банков на их валютизацию, скорее всего, связана с тем, что экспортеры начали получать больше доходов от экспорта, но пока не спешили продавать валюту, говорит руководитель направления аналитики и корпоративного бизнеса банка «Дом.РФ» Виктор Тунев.

Приток валюты от экспорта и продажи выручки сначала должен привести к росту остатков валюты на счетах, отмечает Тунев. От обязательной продажи валюта никуда не исчезает, продолжает экономист: сначала она придет, а потом может уйти в импорт, переводы за рубеж или остаться на счетах других резидентов.

По оценкам НРА, доля доллара и евро в поступлениях на счета компаний составляет около 40% (доля евро не превышает 5%). Поступления в дружественных валютах занимают уже примерно 60%, при этом на юань приходится более 50%. Рост валютных средств компаний на счетах в последние месяцы был сдержанным, поэтому разворот тренда может произойти достаточно легко, добавляет главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк.

В отличие от компаний валютные средства населения в российских банках на протяжении года снижаются: в сентябре — на 2,1%, или $900 млн, что могло быть вызвано стремлением граждан конвертировать валюту в рубли по высокому курсу, допустил регулятор. В прошлом месяце доллар на Мосбирже торговался в диапазоне 92,4−98,6 ₽/$. Курс юаня двигался в коридоре 12,7−13,5 ₽/юань. Валютизация вкладов физлиц с сентября прошлого года стабильно держится в районе 10%: всего население на конец сентября держало в банках 40,9 трлн руб.