Россиян предупредили о новых схемах мошенничества с обновлёнными банкнотами

Как рассказала специалист, аферисты могут начать звонить от имени социальных служб или Банка России и убеждать граждан срочно поменять старые купюры на новые, иначе якобы они сгорят. Вместе с тем злоумышленники используют настороженное отношение пенсионеров к незнакомым банкнотам, предлагая у банкоматов обменять их на деньги с привычным дизайном.
В заключение эксперт подчеркнула, что никакой необходимости бежать менять деньги нет, так как старые банкноты будут находиться в обращении одновременно с новыми купюрами.
В ЦБ ответили на вопрос о выпуске купюр номиналом 10 тысяч рублей.
Напомним, 16 октября Банк России презентовал обновлённые банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей. Обновлённая тысячерублёвая купюра, на обороте которой изображены, в частности, музей истории Татарстана и башня Сююмбике в Казани, вызвала критику со стороны общественности. Людей возмутило, что на новой банкноте музей изобразили без креста, в то время как соседнюю башню венчает полумесяц. Спустя два дня ЦБ приостановил выпуск обновлённых банкнот в 1000 рублей и пообещал «доработать» их дизайн.