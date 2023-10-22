Россиян предупредили о новых схемах мошенничества с обновлёнными банкнотами

Как рассказала специалист, аферисты могут начать звонить от имени социальных служб или Банка России и убеждать граждан срочно поменять старые купюры на новые, иначе якобы они сгорят. Вместе с тем злоумышленники используют настороженное отношение пенсионеров к незнакомым банкнотам, предлагая у банкоматов обменять их на деньги с привычным дизайном.

Мошенники могут стоять у банкоматов и предлагать пожилым людям обмен. <…> И люди старшего возраста, которые скептически относятся к новым банкнотам, могут разменять, допустим, новую тысячу на купюры по 500−100 рублей: на самом деле они при этом обменяют качественную банкноту на подделки. Алла Храпунова. эксперт проекта «Мышеловка»

В заключение эксперт подчеркнула, что никакой необходимости бежать менять деньги нет, так как старые банкноты будут находиться в обращении одновременно с новыми купюрами.

В ЦБ ответили на вопрос о выпуске купюр номиналом 10 тысяч рублей.