Китай превзошел ожидания

Рост китайской экономики по итогам третьего квартала замедлился до 4,9% в годовом выражении, сообщило вчера Нацбюро статистики КНР. Консенсус-прогноз аналитиков при этом предполагал торможение темпов роста до 4,4% после его разгона до 6,3% во втором квартале и роста на 4,5% в первом. Улучшение ситуации заметно на квартальных данных — прирост ВВП ускорился до 1,3%

в июле—сентябре после роста на 0,5% во втором квартале и на 1% в первом. За три квартала рост экономики КНР составил 5,2% — это означает, что без существенного проседания в конце года китайский ВВП все же превысит заявленную планку в 5%.

Объем промышленного производства в сентябре увеличился на 4,5% год к году — на столько же, на сколько и в августе (ожидался рост на 4,3%), но индекс менеджеров по закупкам (PMI, опережающий индикатор деловой активности) оказался выше 50 пунктов (эта планка отделяет расширение активности от ее спада). Показатель увеличился до 50,2 пункта с 49,7 пункта в августе. Это первое превышение планки в 50 пунктов за последние полгода. Розничные продажи также выросли сильнее, чем ждали аналитики, — на 5,5% (в августе — на 4,6%). Растут и прибыли промышленных предприятий (за восемь месяцев они сократились на 11,7% — глубина падения сократилась на 5,1 процентного пункта в сравнении с показателем за первое полугодие), а индекс активности в сфере услуг повышается второй месяц.

Улучшение показателей, впрочем, сопровождается углублением спада на рынке недвижимости — инвестиции в него за девять месяцев сократились сильнее, на 9,1% год к году (в январе—августе спад составлял 8,8%). Суммарные частные вложения за три квартала снизились на 0,6% год к году — за вычетом инвестиций в недвижимость прирост бы составил 9,1%, инвестиции в инфраструктуру при этом выросли на 6,2%. Безработица же продолжает сокращаться — ее уровень снизился на 0,2 процентного пункта, до 5%.

Внешнеторговая статистика между тем демонстрирует постепенное восстановление экспорта — в сентябре он вырос на 5% к августу, импорт же увеличился на 2%, но в годовом выражении оба показателя снизились на 6,2%.

Заметим, в условиях более слабого внешнего спроса ЦБ Китая уже объявил о необходимости «фокусироваться на расширении внутреннего спроса и поддержке потребительской уверенности», пообещав при этом «уделять больше внимания балансу между экономическим ростом и устойчивостью». Тогда же регулятор заявил, что в китайской экономике «появляется больше ярких точек». В то же время в ЦБ ужесточили подходы к биржевому регулированию, ограничив возможности для шорт-селлинга на фоне долговых проблем у таких крупных девелоперов, как Evergrande и Country Garden.

Нулевой рост цен также не является препятствием для стимулирующей политики — потребительские цены в сентябре выросли на 0,2% к августу (год к году — без изменений, цены на товары снизились на 0,9%, тогда как услуги подорожали на 1,3%). Цены производителей между тем продолжают снижаться — в годовом выражении в сентябре они были ниже на 2,5%, но выросли на 0,4% к августу (месяц к месяцу прирост составил 0,2%, до этого с апреля динамика была отрицательной).

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