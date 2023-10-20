Вклад на дом. Эксперт объяснил, как накопить на первый взнос по ипотеке

В Госдуму внесен законопроект о стимулировании жилищных сбережений граждан. Это значит, что появится новый формат вклада, который по окончании срока вместе с процентами пойдет на погашение первого взноса по ипотечному кредиту. Кому и чем выгоден такой закон aif.ru рассказывает председатель правления АСО «Московское объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства — ОПОРА» Евгений Шлеменков.

Что такое «жилищное кредитование»

Разработчики законопроекта считают, что это позволит «вырастить ипотечных заемщиков» и «сформировать прогнозируемый будущий спрос на ипотечные банковские продукты» — сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

В практику предлагается ввести новый вид договора — договор жилищных сбережений.

Идея не нова. Такой механизм может быть выгоден всем сторонам, считает Евгений Шлеменков. «Это, прежде всего, выгодно банкам — вы формируете целевые накопления достаточно долго. И все это время ваши деньги используются банком. Застройщики по ходу развития таких накоплений могут планировать свою работу с учетом отложенного спроса — когда-то вы накопите на первый взнос и придете к застройщику с ипотекой», — объясняет эксперт.

Копим на долги?

С одной стороны, этот механизм позволит большинству граждан решить свои жилищные проблемы. С другой — может увеличиться активность населения на ипотечном рынке, и эта активность не всегда осознана. В любом случае, механизм позволит людям прочувствовать заранее все «тягости и радости» ипотеки, считает Евгений Шлеменков.