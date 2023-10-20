ЦБ сообщил о рекордной выдаче ипотеки в сентябре

«Это может быть связано со стремлением людей взять ипотеку до повышения первоначального взноса по льготным программам, а также с опасением дальнейшего роста цен на квартиры на фоне ослабления курса рубля», — считают аналитики регулятора.

Кроме того, отмечается в обзоре, банки стремились успеть выдать кредиты до ужесточения макропруденциальных лимитов с октября по наиболее рискованным кредитам. Выдача увеличилась за счет ипотеки с господдержкой (646 млрд руб., +27% по сравнению с августом), выдача же рыночной ипотеки снизилась за месяц на 9%.

Ипотечный портфель российских банков в сентябре вырос на рекордные 4,2% после увеличения на 3,7% в августе и составил 17,1 трлн руб. С начала года показатель вырос на 23,5% по сравнению с приростом на 20,9% в исключительном 2021 г.

Вместе с этим потребительское кредитование существенно замедлилось на фоне роста ставок и ужесточения макропруденциального регулирования: объем портфеля увеличился на 1,5% против 2,4% месяцем ранее, составив 13,6 трлн руб.

Чистая прибыль банковского сектора РФ по итогам сентября составила 296 млрд руб., что на 16% ниже результата августа. Регулятор связал это с сокращением доходов от валютной переоценки (до 8 млрд руб. с 106 млрд руб. в августе). С начала года прибыль банков достигла 2,7 трлн руб.

На сегодняшний день в России действует несколько льготных ипотечных программ. Наиболее востребованными остаются льготная ипотека со ставкой 8% годовых и «Семейная ипотека».

В декабре 2022 г. правительство РФ продлило действие программы льготной ипотеки до 1 июля 2024 г., а также расширило условия «Семейной ипотеки». Теперь получить кредит по этой программе могут семьи с двумя детьми, которым еще не исполнилось 18 лет.