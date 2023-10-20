Банки резко увеличили долю отказов клиентам по потребкредитам

В первую половину октября уровень одобрения кредитов наличными (approval rate, AR) упал до 19% — самого низкого значения с начала 2023 года, подсчитал финансовый маркетплейс «Сравни.ру» по запросу РБК. Уровень одобрения в розничном кредитовании снижается, подтвердили в Национальном бюро кредитных историй и некоторых крупных банках.

«В последние несколько недель мы отмечаем снижение показателя одобрений кредитов», — говорит руководитель продукта «кредитный рейтинг» сервиса «Сравни.ру» Игорь Корчагин. Он допускает, что по итогам октября AR может несколько скорректироваться из-за особенностей передачи банками информации по заявкам, но тенденция есть. Показатель «Сравни.ру» отражает долю удовлетворенных банками заявок на необеспеченные кредиты от пользователей портала (посещаемость 12,4 млн человек в месяц, по данным SimilarWeb) относительно общего количества обращений за ссудами. В сентябре уровень одобрения составлял 37,13%, что тоже значительно ниже значений августа (48,5%) и среднемесячного показателя этого года (41,4%).

«Действительно, уровень одобрения в розничном кредитовании снижается. Причем его существенное сокращение проявилось еще в сентябре текущего года», — отмечает директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков. Компания не располагает данными за неполный октябрь и не выделяет в статистике отказы по отдельным видам ссуд.

По данным НБКИ, в сентябре доля удовлетворенных заявок на розничные кредиты в целом составила 19,6 против 21,6% в августе.

Что говорят участники рынка

«Мы видим незначительное снижение уровня одобрения заявок на кредиты в первую неделю октября», — сообщил представитель ВТБ . В банке это связывают с ужесточением регулирования со стороны ЦБ.

. В банке это связывают с ужесточением регулирования со стороны ЦБ. «Фиксируем снижение как уровня одобрения, так и размера одобряемых сумм кредитов», — говорит главный управляющий директор Хоум Банка Андрей Спиваков.

Андрей Спиваков. В банках «Открытие» , «Дом.РФ» и МТС Банке утверждают, что не наблюдают сокращение AR, но фиксируют уменьшение одобренных сумм кредитов по сравнению с запрашиваемыми. В «Открытии» падение среднего чека в октябре оценивают в 5−7% относительно сентября. В МТС Банке — менее чем в 10%, но такая динамика наблюдается с августа.

, и утверждают, что не наблюдают сокращение AR, но фиксируют уменьшение одобренных сумм кредитов по сравнению с запрашиваемыми. В «Открытии» падение среднего чека в октябре оценивают в 5−7% относительно сентября. В МТС Банке — менее чем в 10%, но такая динамика наблюдается с августа. «Средний чек уменьшился, мы это связываем с мерами ЦБ по ПДН (показателю долговой нагрузки. — РБК)», — говорит директор розничных продуктов банка «Дом.РФ» Дарья Морозова.

В Росбанке тренд на рост отказов по кредитам в октябре не подтверждают. В Совкомбанке ситуацию с уровнем одобрения кредитов наличными назвали стабильной.

тренд на рост отказов по кредитам в октябре не подтверждают. В ситуацию с уровнем одобрения кредитов наличными назвали стабильной. В Сбербанке и остальных крупных банках не ответили на запросы РБК. Ранее глава «Сбера» Герман Греф допустил, что «банки вынуждены будут отказывать большому количеству клиентов из-за принятых мер макропруденциального надзора».

О каких мерах ЦБ идет речь

Банк России выражал обеспокоенность динамикой необеспеченного кредитования еще весной: ускорение в этом сегменте он связывал с высокой потребительской активностью, а также мягкой риск-политикой банков. Тогда же ЦБ стал ужесточать регулирование, используя две меры.

Макропруденциальные лимиты (МПЛ) — прямые количественные ограничения на выдачи кредитов с определенными характеристиками, например ссуд с ПДН выше 80%. С 1 июля допустимая доля таких кредитов в выдачах банков снизилась с 30 до 20%, а с 1 октября лимит сократили вовсе до 5%. Кроме того, МПЛ стали распространяться на новую группу ссуд — кредиты заемщикам с высокой, но некритичной долговой нагрузкой (ПДН от 50 до 80%).

— прямые количественные ограничения на выдачи кредитов с определенными характеристиками, например ссуд с ПДН выше 80%. С 1 июля допустимая доля таких кредитов в выдачах банков снизилась с 30 до 20%, а с 1 октября лимит сократили вовсе до 5%. Кроме того, МПЛ стали распространяться на новую группу ссуд — кредиты заемщикам с высокой, но некритичной долговой нагрузкой (ПДН от 50 до 80%). Макропруденциальные надбавки — коэффициенты риска, которые используются при оценке выдаваемых ссуд. Зависят от ПДН заемщика: чем выше долговая нагрузка клиента, тем больше капитала требуется от банка на выдачу ему кредита. С 1 сентября надбавки впервые затронули ссуды с ПДН выше 50%.

По расчетам ЦБ, под новые надбавки попадет 82% выдач кредитных карт и 66% выдач кредитов наличными. Эффект от новых МПЛ регулятор оценивал так: новые пороги сократят объем предоставленных кредитов в четвертом квартале на 22% по сравнению с тем, что могло бы быть без ограничений.

Продажи кредитов наличными стали падать еще в сентябре, следует из статистики Frank RG. По сравнению с августом количество необеспеченных ссуд упало на 10%, а объем — на 22%, до 579,2 млрд руб.

Когда банки станут лояльнее к заемщикам

Спад уровня одобрения кредитов в октябре можно считать значительным, но пока неясно, разовая ли это реакция рынка, говорит руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

«В целом мы считаем, что банки сохраняют интерес к росту необеспеченного кредитования и будут искать способы поддержания доходности данного продукта, чтобы компенсировать связанный с ужесточением регулирования рост потребления капитала. С учетом этого можно ожидать восстановления AR, хотя и не до сентябрьского уровня», — говорит аналитик.

Снижение уровня одобрений потребкредитов — это долгосрочный тренд, поскольку он продиктован не разовыми, а фундаментальными факторами, уверена независимый эксперт Ольга Ульянова. Среди них, по ее словам, — высокая долговая нагрузка населения, ужесточение регулирования, высокая инфляция и рост ставок на рынке.

Банки наращивают долю отказов по кредитам и сокращают выдачи из-за мер ЦБ, но регуляторные ограничения — «не вещь в себе», подчеркивает управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов: «Если бы средняя платежеспособность и долговая нагрузка заемщиков сохранялись на адекватных уровнях, влияние регуляторных мер на выдачи было бы минимальным». По словам эксперта, такой спад доли одобрений указывает на «системное повышение закредитованности и снижение среднего качества потенциальных заемщиков», на которое реагируют банки.

«В связи с этим не стоит рассчитывать на полноценное восстановление одобрения до прежних уровней на коротком горизонте», — говорит Беликов, хотя допускает, что небольшая корректировка AR вверх возможна после «подстройки» скоринговых моделей кредиторов.

Всплеск доли одобрений в декабре из-за предновогоднего спроса возможен, но возврат показателя на уровни августа—сентября маловероятен, считает аналитик рейтингового агентства НКР Софья Остапенко. «Учитывая заметный рост ставок в сентябре—октябре, а также высокую вероятность их дальнейшего роста, мы не ожидаем улучшения ситуации с уровнем одобрения до конца года. Более вероятно, что они окажутся по итогам 2023 года на уровне 2022-го, когда процент одобрений был минимальным за последние два года», — заключает она.