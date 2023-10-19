14:13 (мск), источник: Коммерсантъ

Правительство хочет отменить льготу при продаже иностранных ценных бумаг

Правительство внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается отменить трехлетнюю налоговую инвестиционную льготу при продаже иностранных ценных бумаг на российских биржах. Под исключения попадут бумаги стран ЕАЭС.

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Законопроект опубликован в базе данных Госдумы. Он устанавливает новые нормы в рамках реформы механизма индивидуального инвестиционного счета (ИИС) и перехода к предоставлению вычетов только по долгосрочным сбережениям.

Инвестор по действующему законодательству с 2014 года может освободить от налога прибыль с продажи ценных бумаг, если владел ими не меньше трех лет. Льгота сейчас распространяется на российские акции, облигации, биржевые ПИФы, зарубежные акции и облигации, ETF, которые торгуются на российских биржах.

Максимальный размер вычета — 3 млн руб. в год, за три года — 9 млн руб. На эту сумму может быть уменьшена налоговая база.

Правительство предлагает распространить льготу только на ценные бумаги российских организаций, которые торгуются в РФ, и ценные бумаги иностранных организаций, которые торгуются на биржах РФ и место регистрации которых находится в странах ЕАЭС. Если документ будет принят, то льгота не будет действовать на зарубежные акции, облигации и ETF. Норма вступит в силу через месяц после опубликования закона, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДФЛ.

Леонид Уварчев

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