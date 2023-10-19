Минфин ожидает, что продажа акций Росспиртпрома состоится до конца года

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Минфин рассчитывает, что продажа акций Росспиртпрома состоится до конца 2023 года, средства поступят в бюджет в полном объеме, сообщили ТАСС в пресс-службе Минфина.

«В отношении АО “Росспиртпром”: подготовка к приватизации акций компании не завершена, в том числе проводятся мероприятия по оценке для определения их рыночной стоимости. Мы ожидаем, что продажа акций компании состоится до конца 2023 года. Средства от продажи акций поступят в бюджет в полном объеме», — отметили в министерстве.

Как написала ранее газета «Ведомости» со ссылкой на приложения к заключению Счетной палаты на проект бюджета РФ на 2024−2026 годы, Минфин не включил в прогнозируемый объем поступлений для финансирования дефицита бюджета стоимость двух госкомпаний, подлежащих приватизации по решению правительства. Согласно данным издания, речь идет об алтайском заводе по производству сульфата натрия АО «Кучуксульфат» и крупнейшем российском поставщике этилового спирта АО «Росспиртпром».

По информации Минфина, электронный аукцион по приватизации «Кучуксульфата» назначен на 25 октября 2023 года, начальная цена пакета акций составляет 10,36 млрд рублей. «В случае, если по результатам торгов акции будут проданы, вырученные от продажи средства поступят в бюджетную систему в установленном порядке в 2023 году, в связи с чем в проекте федерального бюджета на 2024−2026 годы данные поступления не учтены», — уточнили в министерстве.

Что касается приватизации издательства «Высшая школа», то отчуждение акций будет осуществляться на основании отдельного решения правительства РФ по цене не ниже рыночной, определенной независимым оценщиком, подчеркнули в Минфине. «В настоящее время Росимуществом совместно с заинтересованными ФОИВами осуществляется подготовка предложений по условиям отчуждения акций акционерного общества, в том числе учитывающим необходимость сохранения его основных видов деятельности. На основании указанных предложений правительством РФ будет принято решение об отчуждении акций компании», — добавили в министерстве.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявлял, что Минфин подготовил список компаний, которые дополнительно можно включить в перечень для приватизации. Согласно материалам к проекту федерального бюджета на 2024−2026 годы, российский бюджет может получить от приватизации федерального имущества в 2024 году 1,229 млрд рублей, в 2025 и 2026 годах — по 1,226 млрд рублей.