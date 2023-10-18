В Госдуме предложили компенсировать россиянам вклады времен СССР. Кто может претендовать на выплаты?

По словам парламентария, существует несколько вариантов развития событий. Один из них — признание утратившим силу закона о сохранении ценности сбережений россиян. Среди более позитивных инициатив — перевод дореформенных накоплений в долговые обязательства Сбербанка или согласование размеров приоритетных компенсационных выплат вкладчикам. Начать их предполагается с пожилых граждан в возрасте «78 плюс».

Действие закона с 2003 года ежегодно приостанавливается

В 1995 году в России приняли закон, гарантирующий восстановление и обеспечение ценности сбережений, помещенных на вклады в Сбербанк до 20 июня 1991 года и на счета в организации государственного страхования и госбумаги СССР и РСФСР до 1 января 1992 года.

Предполагалось, что восстановление должно происходить через перевод средств в целевые долговые обязательства России с использованием долгового рубля. Его стоимость определяется относительно соотношения контрольной стоимости «необходимого социального набора» и его базовой стоимости.

При этом законы, предусматривающие перевод вкладов в целевые долговые обязательства и регулирующие порядок их обслуживания, до сих пор не приняты. Из-за отсутствия нормативно-правовых актов и источников финансового обеспечения действия закона «О базовой стоимости необходимого социального набора» действие ежегодно приостанавливается с 2003 года.

Ранее стало известно, что правительство России планирует продлить приостановку выплат россиянам советских вкладов до 1 января 2027 года. При этом в 2024 году необходимый объем средств для погашения государственных целевых долговых обязательств при переводе в них сбережений граждан составит 61,8 триллиона рублей, в 2025-м — 64,2 триллиона рублей, а в 2026-м — 66,8 триллиона рублей.

Рабочая группа допускает признание закона утратившим силу

Депутат Сенин отметил, что рабочая группа комитета Госдумы допускает ежегодную и бессрочную приостановку закона либо признание его утратившим силу.

Парламентарий подчеркнул, что для этого требуются серьезные основания и аргументы. По его словам, у рабочей группы есть и более позитивные инициативы.

В Госдуме есть два предложения по компенсации дореформенных вкладов

Сенин уточнил, что у Госдумы есть два предложения по компенсации дореформенных вкладов. Первое заключается в том, чтобы перенести сбережения вкладчиков в долговые обязательства Сбербанка, а не государства.

Второе предложение пользовалось большей поддержкой среди членов рабочей группы. Оно предполагает согласование размеров приоритетных компенсационных выплат вкладчикам, этим должны заняться Минфин и ПАО «Сбербанк».

Депутат отметил, что правительство пока не предложило никаких конкретных вариантов по исполнению обязательств по дореформенным сбережениям, несмотря на постановления Госдумы о необходимости разработки соответствующего механизма.