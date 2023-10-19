Черная икра нарастила производство. Изменятся ли цены на деликатес

Скажется ли эта тенденция на стоимости деликатеса? Основатель сети рыбных магазинов «Курильский берег» Алексей Рудько отмечает, что увеличение производства позволит только сдержать цены:

"Теоретически, если предложение становится больше, а спрос не растет, то цена на икру должна снизиться. Но помимо этого есть ряд факторов, которые очень сильно влияют на стоимость продукта. Например, импортные корма, которые закупаются за границей и, соответственно, растамаживаются. Раз курс доллара вырос, то и цена на эти корма увеличилась. Дорожает логистика, посадочный материал, сети. Одним словом, икры стало больше, но стоимость расходников тоже увеличилась.

Сколько сейчас в среднем стоит черная икра? Официально в розницу — порядка 60 тыс. за килограмм. Удивительно, за все семь лет, что я занимаюсь рыбой, цена на черную икру особо и не поднялась. Может, совсем чуть-чуть в отличие от той же красной, которая дорожает каждый год. Цена на черную икру не растет, потому что увеличивается конкуренция.

Все больше и больше открывается осетровых предприятий, наверное, поэтому они сдерживают рынок. Продукт становится более доступным. Однако крупных предприятий появляется мало, а вот небольших, практически домашних с одной тонной рыбы, наоборот, много. Ничего сложного в том, чтобы построить устройство замкнутого водоснабжения, купить малька осетра и там его выращивать".

Сейчас лидерами по вылову осетровых и производству черной икры являются южные регионы России, в частности Астраханская область. Там в 2022 году произвели 20 тонн. Всего в стране в среднем производят порядка 50 тонн черной икры. При этом потребление этого продукта больше, подчеркивает президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев:

«Цифры потребления последнее время находились где-то в районе 80 тонн. У нас часть икры была импортная, китайская, немного приходило из Латинской Америки. Остальное производили сами. Сейчас производство собственной икры подросло, но до насыщения рынка нам еще очень далеко. Рост — это прекрасно, но пока никакого существенного влияния на цену он не окажет. Собственное производство закрывало 20−30%, остальная икра импортировалась. Черная — в основном из Китая. Что касается спроса, если мы поделим объем потребления черной икры на одного жителя, получится 20 граммов годового потребления — это очень незначительное количество. В основном покупают черную икру в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург».

В конце августа РБК сообщал, что спрос на черную икру в Москве вырос на 11% на фоне снижения в остальных городах на 5%. Собеседники издания отмечали, что это связано с уменьшением реальных доходов населения регионов.