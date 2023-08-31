Спрос на черную икру в Москве вырос вопреки снижению ее продаж по России

В первом полугодии 2023 года число покупок черной икры в Москве и Московской области оказалось на 11% выше уровня с января по июнь 2022-го, зафиксировали аналитики ресурса «Чек Индекс», оператора фискальных данных «Платформа ОФД» (по данным CNews Analytics, это крупнейший оператор фискальных данных в стране, он учитывает чеки более чем с 1,1 млн онлайн-касс). За первые полгода 2023-го москвичи потратили на черную икру на 19% больше, чем в прошлом году. Средний чек покупки деликатеса в Москве и Подмосковье тоже вырос, но не так: он составил 8,2 тыс. руб., или на 8% больше, чем год назад.

В целом по России динамика иная: число покупок черной икры в январе—июне текущего года оказалось на 5% ниже уровня 2022-го. Но потратили на нее потребители больше, чем годом ранее: продажи в денежном выражении составили рост на 2%. Средний чек за одну покупку в регионах вырос на 7%: за осетровую икру средний чек составил 2,4 тыс. руб. — почти в три с половиной раза меньше, чем в столичном регионе.

Снижение спроса в целом по стране — следствие снижения реальных располагаемых доходов населения, считает Герман Зверев, президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ). С одной стороны, та прослойка, на которую ориентировано производство черной икры, по-прежнему может позволить себе ее купить. Но есть средний класс, который употреблял деликатес, что называется, по случаю, и в этом звене спрос мог скорректироваться на фоне сокращения реальных располагаемых доходов.

Изменение спроса на черную икру в целом по России может быть связано и с тем, что сократились ее продажи в ресторанах и сувенирных магазинах на фоне сокращения турпотока в страну, предполагает гендиректор специализирующейся на переработке морепродуктов компании «Морской продукт» Владислав Зверев.

Однако интерес к черной икре у потребителей сохраняется, о чем косвенно свидетельствуют растущие продажи ее заменителей, сделанных из водорослей, рыбьего жира и желатина. По данным «Чек Индекса», в первом полугодии число покупок эрзац-икры оказалось выше уровня 2022 года на 8% в целом по России и на 14% — в Москве и Подмосковье. Средний чек на покупки имитированной осетровой икры составлял 320 ₽ по России (на 10% выше уровня прошлого года) и 352 ₽ в столичном регионе (рост на 11%).

Натуральную черную икру больше приобретают в специализированных магазинах, в несетевой рознице, а имитированную — в сетевой торговле, сообщили в «Чек Индексе».

Как идет торговля икрой в федеральных сетях

В торговой сети «Лента» наблюдают увеличение числа покупок: за первое полугодие 2023 года продажи черной икры выросли в натуральном выражении более чем на 20% год к году, а средняя цена продукта снизилась, утверждают в пресс-службе ретейлера, не уточняя, на сколько. В сети «Магнит» продажи черной икры в натуральном выражении оставались стабильными по сравнению с первым полугодием в прошлом году, ответили в пресс-службе, не уточнив, как изменились продажи в денежном выражении. У «Азбуки вкуса», чьи магазины работают в Москве и Петербурге, фиксируют рост продаж в денежном выражении на 25% год к году, но не уточняют динамики продаж.



Что происходит с производством черной икры

Черная икра, которую дают осетровые виды рыб (белуга, севрюга, калуга, стерлядь и др.) считается особенно ценным деликатесом из-за того, что вылов осетров в дикой природе запрещен. Ограничение было введено на фоне сокращения популяции осетровых: нерегулируемый вылов и расцвет браконьерства в 1990-е годы поставил этот вид на грань вымирания. В 2009 году Россия и прикаспийские страны ввели полный мораторий на лов осетровых в основном районе промысла — Каспийском море: добывать осетров можно только в научно-исследовательских целях и для воспроизведения популяции. Единственная легальная отечественная черная икра в магазинах — та, которую дают осетры, выращенные в аквакультурных хозяйствах.

Производство осетровой икры в первые семь месяцев 2023 года впервые с 2020 года упало, следует из данных Росстата. С начала года российские осетроводческие хозяйства произвели 26,6 т икры, что на 7% меньше, чем годом ранее (28,6 т).

Снижение производства в первом полугодии 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого нельзя назвать критичным, считает Герман Зверев из ВАРПЭ. В целом, по словам эксперта, объемы выпуска черной икры в России в последние годы держатся на довольно высоком уровне. «В 2021—2022 годах наблюдался скачок производства, связанный с увеличением осетрового стада. Это был результат активных инвестиций в развитие этого сектора аквакультуры в последние годы», — пояснил Зверев. Небольшое проседание в этом году он связывает с несколькими факторами. «Первый — биологический: рыба не может каждый год нереститься одинаково: рыба — это живой организм, и объем выпуска икры в связи с этим не может быть из года в год одним и тем же. Второй — экономический: спрос на черную икру во всем мире несколько снизился на фоне экономических потрясений, и Россия не стала исключением. Сейчас производители производят столько продукции, сколько смогут реализовать», — констатирует президент ВАРПЭ.

На производство в первой половине года могла оказать влияние сезонность, считает президент Союза осетроводов Александр Новиков. Основная масса хозяйств производит икру к Новому году, чтобы продать более свежий товар, поэтому стараются совершенствовать свои технологии так, чтобы больше объема получать в конце года, а не в начале. Главный сезон производства у них переместился на осень — около 40% продаж осетровой икры приходится на ноябрь—декабрь, отмечает Новиков.

Основные продажи черной икры происходят перед новогодними праздниками, напоминает сооснователь астраханской рыболовной компании BelugaFarm Мария Смутная. По ее словам, в первой половине года производится «прижизненная» икра, полученная беззабойным методом — когда рыба готова отдать икру, ее сдаивают, сохраняя осетру жизнь. Но потребители чаще выбирают традиционную, то есть забойную, икру, которую в основном получают с октября по декабрь.

«Сказать, что в России снижается производство черной икры, было бы неверно. Динамика прежняя, просто распределение объемов получения и реализации сместилось навстречу востребованности», — уверяет представитель ГК «Русский икорный дом». По его словам, большинство производителей подгоняют свои технологии таким образом, чтобы иметь возможность реализовывать наиболее свежую продукцию тогда, когда она наиболее востребована — в предновогоднее время и последующие праздники.

Сдерживающий фактор для роста внутреннего производства — импортная икра из Китая и Армении, говорит Смутная. Еще в предыдущие годы производители сталкивались с тем, что недобросовестные предприниматели завозили в Россию более дешевую и менее качественную черную икру из Китая и Уругвая в большой таре, перефасовывали ее в маленькие баночки, а затем выдавали за собственный продукт и оформляли ветеринарный сертификат, согласно которому икра сделана в России, отмечал управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк. Конкурировать с этой продукцией российским производителям было сложно.

В прошлом году производство осетровой икры в России, по данным официальной статистики, составило 63 т. При этом в страну, по словам Новикова из Союза осетроводов, было ввезено 19 т импортной икры, в основном из Китая, но как китайская она на прилавках не появилась, подчеркивает Новиков.

Впрочем, в ВАРПЭ отмечают, что ситуация с нелегальной перефасовкой китайской икры значительно улучшилась в последние годы благодаря слаженной работе российских правоохранительных органов и других профильных ведомств. В 2020 году вице-премьер Виктория Абрамченко поручила устранить в законодательстве пробел, который позволяет недобросовестным компаниям продавать под видом отечественной дешевую импортную икру. Раньше при оформлении обязательных электронных ветеринарных сертификатов в государственной системе «Меркурий» функционалом не было предусмотрено фиксирование таких операций, как переупаковка сырья не в месте производства, это фиксировалось системой как производство, а страна происхождения сырья не указывалась.

Производство черной икры в России будет расти, потому что объемы выращивания осетров увеличиваются, как и число производителей, прогнозирует Смутная. Но темпы увеличения производства будут небольшие, так как цикл роста осетровой рыбы очень долгий, предупреждает собеседница РБК: «Например, икру русского осетра мы получаем только от рыбы в возрасте 10−12 лет». Плюс внутренний рынок сейчас не готов к потреблению большого количества черной икры, считает Смутная, а экспортировать деликатес в большом объеме российские производители не могут.

РБК направил запрос в Росрыболовство.