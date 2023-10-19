11:44 (мск), источник: Финансы Mail.ru

Brent сформировала разворотную формацию

Напряженность на Ближнем Востоке остается повышенной, признаки деэскалации не прослеживаются. Это поддерживает цены на нефть выше $90 за баррель, влияние фактора может сохраняться до следующей недели. Дополнительную порцию оптимизма для цен вчера принесла статистика из США, где наблюдается уверенное восстановление спроса после сезонного спада. Подробнее тему раскрыл Игорь Галактионов, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

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Игорь ГалактионовАналитик фондовых рынков
Источник: AP 2023

Фьючерсы на Brent в среду, 18 октября, нарисовали разворотную формацию «Доджи» на дневном графике, что часто предвещает день снижения. В случае реализации такого сценария сегодня инструмент может протестировать отметку $89 за баррель. Вероятность спуска ниже оценивается как низкая.

Ближний Восток

МИД Ирана призвал ввести нефтяное эмбарго в отношении Израиля после взрыва в городской больнице Газы. Это усиливает опасения рынка, что Иран может оказаться вовлечен в конфликт, а это чревато сокращением экспорта нефти из страны и несет риски перебоев с поставками из региона в случае повреждения транспортной инфраструктуры.

Между тем ОПЕК пока не планирует предпринимать никаких действий, связанных с призывом Ирана. Об этом сообщили четыре источника Reuters, близкие к картелю.

Днем ранее стало известно, что Иордания отменила саммит, в котором должны были принять участие лидеры США, Египта и Палестины. Этот шаг снижает шансы на дипломатическое урегулирование конфликта.

Ситуация на Ближнем Востоке остается главным источником неопределенности для нефтяного рынка. Сложный многолетний конфликт между Израилем и Палестиной разгорелся после атаки со стороны ХАМАС. При этом конфликт затрагивает интересы многих стран региона, на который приходится более четверти всей добычи нефти в мире. Масштабный конфликт может привести к серьезными перебоям с поставками, усугубив существующий дефицит.

Запасы в США: оценка EIA

EIA в среду сообщило о снижении запасов нефти в США на 4,5 млн барр., подтвердив предварительную оценку от API. Снижение произошло на фоне стабильной добычи на уровне 13,2 млн б/с и скачка экспорта на 2,3 млн б/с. Чистый импорт опустился к многолетним минимумам в район 0,6 млн б/с.

График UKOIL от TradingView

При этом на стороне спроса ситуация также располагает к оптимизму в отношении цен. Запасы бензина и дистиллятов сократились на 2,4 и 3,2 млн б/с соответственно. Совокупные поставки нефтепродуктов, косвенный индикатор спроса на топливо, выросли на 2,2 млн б/с, до 21,9 млн б/с. Среднее за 4 недели развернулось к росту и оказалось в районе 20,2 млн б/с.

Отгрузки бензина продолжали восстанавливаться и вернулись в район 9 млн б/с. Статистика оставляет позитивное впечатление. Спрос вновь усиливается, в то время как объем предложения остается ограниченным.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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