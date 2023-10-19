Brent сформировала разворотную формацию

Фьючерсы на Brent в среду, 18 октября, нарисовали разворотную формацию «Доджи» на дневном графике, что часто предвещает день снижения. В случае реализации такого сценария сегодня инструмент может протестировать отметку $89 за баррель. Вероятность спуска ниже оценивается как низкая.

Ближний Восток

МИД Ирана призвал ввести нефтяное эмбарго в отношении Израиля после взрыва в городской больнице Газы. Это усиливает опасения рынка, что Иран может оказаться вовлечен в конфликт, а это чревато сокращением экспорта нефти из страны и несет риски перебоев с поставками из региона в случае повреждения транспортной инфраструктуры.

Между тем ОПЕК пока не планирует предпринимать никаких действий, связанных с призывом Ирана. Об этом сообщили четыре источника Reuters, близкие к картелю.

Днем ранее стало известно, что Иордания отменила саммит, в котором должны были принять участие лидеры США, Египта и Палестины. Этот шаг снижает шансы на дипломатическое урегулирование конфликта.

Ситуация на Ближнем Востоке остается главным источником неопределенности для нефтяного рынка. Сложный многолетний конфликт между Израилем и Палестиной разгорелся после атаки со стороны ХАМАС. При этом конфликт затрагивает интересы многих стран региона, на который приходится более четверти всей добычи нефти в мире. Масштабный конфликт может привести к серьезными перебоям с поставками, усугубив существующий дефицит.

Запасы в США: оценка EIA

EIA в среду сообщило о снижении запасов нефти в США на 4,5 млн барр., подтвердив предварительную оценку от API. Снижение произошло на фоне стабильной добычи на уровне 13,2 млн б/с и скачка экспорта на 2,3 млн б/с. Чистый импорт опустился к многолетним минимумам в район 0,6 млн б/с.

При этом на стороне спроса ситуация также располагает к оптимизму в отношении цен. Запасы бензина и дистиллятов сократились на 2,4 и 3,2 млн б/с соответственно. Совокупные поставки нефтепродуктов, косвенный индикатор спроса на топливо, выросли на 2,2 млн б/с, до 21,9 млн б/с. Среднее за 4 недели развернулось к росту и оказалось в районе 20,2 млн б/с.

Отгрузки бензина продолжали восстанавливаться и вернулись в район 9 млн б/с. Статистика оставляет позитивное впечатление. Спрос вновь усиливается, в то время как объем предложения остается ограниченным.

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