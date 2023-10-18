Заблокируют мгновенно: Что нельзя писать в комментарии при переводе денег на карту

Хотя закон не обязывает нас писать назначение платежа при перечислении средств, многие все же любят использовать эту функцию. Но иногда случается так, что банк блокирует даже небольшой перевод и карту отправителя, если сопровождающее его сообщение кажется ему подозрительным или противозаконным.

Привести к этому может как неудачная шутка, так и совершенно невинное, на первый взгляд, замечание о назначении перевода. О том, что ни в коем случае нельзя писать в комментарии при переводе денег на карту, чтобы ее не заблокировали, рассказала «Российской газете» эксперт НИФИ Минфина и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.

Она отметила, что Банк России обязывает все финансовые организации отслеживать признаки незаконной деятельности и противодействовать совершению подозрительных операций.

При этом нужно понимать, что этим занимаются автоматизированные системы, которые запрограммированы на определенные стоп-маркеры, при обнаружении которых операции по карте приостанавливаются, а в ряде случаев-происходит блокировка карточного счета. Ольга Дайнеко эксперт НИФИ Минфина и портала «Моифинансы.рф»

Эксперт напомнила, что основными причинами блокировки карты являются подозрение на мошенничество, участие в легализации/отмывании денежных средств, а также переводы в пользу или от лиц или организаций, зафиксированных в «черных списках» по признакам экстремизма/терроризма и иных преступных действиях. И здесь банковская система, как правило, оценивает не только сообщение к переводу, а комплекс признаков сомнительности операции. Каковы же они?

«Прежде всего это наличие регулярных крупных поступлений на счет от разных лиц и спешное снятие средств со счета, всплеск нетипичных для клиента операций. Впрочем, только из-за сообщения также можно получить блокировку. В основном это касается шутников, использующих в сообщениях к платежу термины и сленг, которые могут толковаться неоднозначно. Поэтому не нужно указывать ничего, что может быть связано (даже в шутку) с наркотиками, оружием, взяткой/коррупцией, экстремизмом и тому подобным. Кроме того, лучше не указывать ничего, что может свидетельствовать о коммерческом/договорном характере перевода», — посоветовала Дайнеко.

Если возвращаете долг (более 10 тысяч рублей), то здесь эксперт рекомендовала иметь на руках договор или расписку, если же получаете арендные платежи, то лучше оформить самозанятость или держать наготове договор найма и возможность подтвердить уплату подоходного налога, чтобы была возможность подтверждения основания поступлений.

Конечно, подчеркнула Дайнеко, банк не занимается расследованиями налоговых нарушений и ФНС не имеет прямого доступа к операциям по счету. Однако в рамках уже организованной проверки налоговым органом такая информация может быть в банке запрошена (при условии веских оснований и разрешения руководителя, пока это — редкость).

Если же произошла блокировка, нужно удостовериться, что карта/счет действительно заблокированы через банковское приложение, позвонив по официальному телефону колл-центра в банк или посетив отделение, советует эксперт.

«Дело в том, что через смс или по телефону под видом сообщения о блокировке счета могут скрываться мошенники, желающие заполучить доступ к банковскому счету, поэтому нужно помнить, что сотрудник банка не станет просить коды, пароли и иную конфиденциальную информацию для снятия ограничений по счету», — предупредила Дайнеко.

Эксперт также отметила, что в большинстве случаев все блокировочные «недоразумения» разрешаются в первые сутки после обращения: достаточно дать пояснения, а в некоторых случаях предоставить документальное основание (при запросе) перевода.

Что же касается более сложных случаев, когда основания блокировки более значимые, то здесь процесс может затянуться на недели, так как формально придется уже общаться не с банком, а с Росфинмониторингом (Федеральная служба по финансовому мониторингу). «В этом случае важно не затягивать с предоставлением документов и письменным объяснением, ведь чем быстрее все требуемое будет предоставлено, тем быстрее счет будет разблокирован», — заключила Дайнеко.