ЦБ предупредил о новой схеме мошенников с уловкой «спецсчета»

«Появилась новая схема обмана, построенная на уловке о “специальном” счете в Центробанке. Только за сентябрь к нам обратилось несколько десятков человек, которые от нее пострадали. В некоторых случаях мошенники смогли украсть десятки миллионов рублей», — говорится в сообщении.
Как пояснил регулятор, мошенники говорят человеку, что кто-то пытается похитить деньги с его счета. Чтобы спасти средства, надо перевести их на «безопасный» счет в Центробанке. По новой легенде сбережения на «спецсчет» переводятся временно, на период поиска преступников. А потом всю сумму человеку якобы возместят наличными в приемной Банка России в Москве. Далее следует предупреждение, якобы за разглашение информации следствия человека ждет уголовная ответственность.
Затем мошенники записывают человека на личный прием в Банк России от его имени и указывают там его контактный номер. Потенциальной жертве приходит смс с подтверждением записи с номера 300 — короткого номера Банка России. Это позволяет преступникам войти в доверие и убедить собеседника сделать перевод.
В ЦБ предупреждают, что если вы самостоятельно не записывались на прием в Банк России через сайт или по телефону контактного-центра 8 800 300−30−00, но получили смс о записи — реагировать на такое сообщение нельзя. «Это значит, что вашими персональными данными пытаются воспользоваться мошенники. Мошенники часто используют легенду с “безопасным счетом в Центробанке” или “спецсчетом”. Они рассчитывают, что упоминание Банка России усыпит бдительность человека. На самом деле таких счетов не существует, а жертва переводит деньги преступникам», — пояснил регулятор.
Кроме этого, в ЦБ напоминают, что сотрудники Центробанка не звонят людям и не отправляют им копии каких-либо документов, не запрашивают персональные и банковские данные, не предлагают совершить какие-либо операции со счетом. «Если вам позвонили якобы “работники” Банка России, правоохранительных органов или банка и заводят разговор о финансах, кладите трубку. Никому не сообщайте свои персональные данные и не переводите деньги незнакомцам», — подчеркнул регулятор.