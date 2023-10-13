ЦБ предупредил о новой схеме мошенников с уловкой «спецсчета»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456258778&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Появилась новая схема обмана, построенная на уловке о “специальном” счете в Центробанке. Только за сентябрь к нам обратилось несколько десятков человек, которые от нее пострадали. В некоторых случаях мошенники смогли украсть десятки миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Как пояснил регулятор, мошенники говорят человеку, что кто-то пытается похитить деньги с его счета. Чтобы спасти средства, надо перевести их на «безопасный» счет в Центробанке. По новой легенде сбережения на «спецсчет» переводятся временно, на период поиска преступников. А потом всю сумму человеку якобы возместят наличными в приемной Банка России в Москве. Далее следует предупреждение, якобы за разглашение информации следствия человека ждет уголовная ответственность.

Затем мошенники записывают человека на личный прием в Банк России от его имени и указывают там его контактный номер. Потенциальной жертве приходит смс с подтверждением записи с номера 300 — короткого номера Банка России. Это позволяет преступникам войти в доверие и убедить собеседника сделать перевод.

В ЦБ предупреждают, что если вы самостоятельно не записывались на прием в Банк России через сайт или по телефону контактного-центра 8 800 300−30−00 , но получили смс о записи — реагировать на такое сообщение нельзя. «Это значит, что вашими персональными данными пытаются воспользоваться мошенники. Мошенники часто используют легенду с “безопасным счетом в Центробанке” или “спецсчетом”. Они рассчитывают, что упоминание Банка России усыпит бдительность человека. На самом деле таких счетов не существует, а жертва переводит деньги преступникам», — пояснил регулятор.