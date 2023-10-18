Металл за безнал. В России изменили правила сдачи лома

С 1 октября в России поменялись правила приема металлолома у физлиц. Теперь получить деньги наличными за сдачу вторсырья не получится: разрешены только безналичные расчеты. Что нужно знать желающим сдать в утиль металлолом и нужно ли платить налог за каждый килограмм вторсырья, aif.ru рассказал директор Ассоциации компаний-ломозаготовителей «Руслом.ком» Виктор Ковшевный.

Антонина Лопаева, aif.ru: — Виктор Викторович, насколько активно население сдает металлолом?

— По регионам ситуация разная. В среднем по России до 50% лома — это то, что мы получаем от физлиц. По совместным данным нашего объединения и Ассоциации «Русская сталь», в регионах с преобладанием сельхозпромышленности эта цифра может доходить и до 100%. В промышленно развитых территориях, где много лома сконцентрировано у предприятий, вклад населения снижается до 20−30%.

— Можно ожидать, что теперь эта цифра изменится?

— Чтобы глубже изучить ситуацию, стоит дождаться конца месяца и проанализировать цифры по итогам октября. Есть выборочные опросы компаний, которые показывают, что в среднем по стране снижение составляет порядка 10%. Если брать южные регионы, где традиционно более активно идет прием лома у населения, спад произошел на 20−25%. Но когда мы общались с компаниями, работающими на Дальнем Востоке, то там видят прирост примерно на 10%. Пока картина достаточно неоднородная.

— Почему в ряде регионов идет спад?

— Когда происходят подобные изменения в законодательстве, всегда идет просадка рынка, к которой нужно привыкнуть. Мы несколько лет назад предупреждали заготовителей лома, что нужно готовиться к работе по безналу. Но кто-то отложил это и начал подключать банковские продукты только в последние две недели. В банках очередь, все хотят быстро перестроить работу, причем не все до конца понимают суть изменений.

Населению тоже нужно время. Многие боятся, что на них возложат дополнительную отчетность, хотя, по сути, пакет документов при оформлении сделки не меняется, а НДФЛ нужно уплачивать тоже далеко не всем. Как только люди это поймут, они вернутся к активному сбору лома. В конце концов, любой сбор вторсырья — это еще и социальный фактор, реальная поддержка населения, благодаря которой человек может заработать.

— Это правда, что людям придется с каждой сделки в пункте приема лома потом уплачивать 13% налога вне зависимости от размера полученного дохода?

— Минфин неоднократно обращал внимание на то, что отчитываться за каждую сданную чугунную сковородку не нужно. У человека есть право на имущественный вычет в пределах 250 тысяч рублей, и полученный от сдачи металлолома доход тоже попадает под эту категорию. Поэтому если в течение года россиянин сдал черный или цветной металл на сумму меньше, чем 250 тысяч рублей (без учета других доходов), ему не нужно идти с отчетностью в налоговую инспекцию. Если доход превысит 250 тысяч рублей, то человеку нужно будет подать декларацию и уплатить НДФЛ в размере 13%.

— Сколько металла нужно принести в пункт приема, чтобы уложиться в эти самые 250 тысяч рублей?

— По приблизительным подсчетам, если мы говорим о черных металлах, то речь идет об одной грузовой машине на 10 тонн. Примерно столько металлолома накапливает семья из пяти человек за 7−10 лет. Если же сдается цветной лом, то цена на него, конечно, выше. Так, лом алюминия оценивается примерно в 150 тысяч рублей за тонну в зависимости от своего качества, а медь может стоить более 600 тысяч рублей за тонну.

— Как считаете, нужно ли отменить НДФЛ для тех, кто сдал металлолом более чем на 250 тысяч рублей?

— Нужно последовать примеру рынка макулатуры, на котором уже несколько лет не действуют ограничения в виде НДФЛ. Сейчас идет полная фиксация всех сделок, и можно по электронному следу выяснить, где и с кем произошла сделка, логично отменить НДФЛ для физлиц при сдаче лома. Государство в любом случае получит выгоду: вторсырье либо пойдет на завод и из него изготовят новый металл, либо лом отправят на экспорт. Это даст рост ВВП и валютную выручку. Как только НДФЛ будет отменен, это послужит мотивирующим фактором для увеличения сбора лома от физлиц.

— Есть мнение о том, что металлолома в стране не осталось.

— Это, конечно, заблуждение. Металл присутствует в зданиях, сооружениях, во многих товарах. Простой пример — автомобили. Средняя продолжительность их использования — 18 лет. В год мы можем получать не менее 1,2 млн тонн только за счет сдачи металлолома от автотранспорта. Это колоссальные цифры.

— Для сдачи подойдет любой лом?

— В каждом регионе есть свои списки того, что разрешено к сдаче. Ни один легальный переработчик не возьмет запрещенное — например, крышки от канализационных люков или электрокабель.

— А как убедиться, что пункт приема работает по закону?

— Если он выкупает у вас лом по безналу, это значит, что банк его уже проверил, и все в порядке. Если же вам предлагают рассчитаться наличными деньгами, то лучше на такую сделку не соглашаться. Часто такие пункты приема обещают заманчивые цены, но закупочные цены у заводов во всех регионах примерно одинаковы. Слишком высокая цена приема лома говорит о том, что вы потеряете в чем-то другом. Вторсырье могут некорректно взвесить или же приписать ему лишний процент загрязненности, чтобы снизить размер вашей выплаты.

— Что еще нужно знать людям, которые готовы сдавать цветные и черные металлы в повторную переработку?

— Несите в пункты приема свое имущество. Если оно чужое, вы должны быть точно уверены, что оно бесхозное, иначе сдача такого лома может быть расценена как воровство.

— После законодательных нововведений цена на металлолом изменится?

— Мы пока не видим причин для этого. Если возьмем себестоимость наличных денег, то, когда расчеты были с их использованием, ломозаготовитель всегда платил банку. Чтобы деньги снять, а затем довезти до пункта приема, нужно было заплатить за инкассацию 1−2% от суммы наличных. Также у заготовителей были потери, связанные с воровством наличных, разбойными нападениями, которые тоже приводили к потере выручки. Средняя стоимость наличных денег составляла, в зависимости от региона, 2−3% от суммы.

На другой чаше весов — безналичная работа с населением и банковская комиссия за перевод денег клиенту. Цена перевода денег на карту — порядка 1% или даже ниже. Я учитываю также ту процентную ставку, которую удерживают за снятие наличных в банкомате. Таким образом, переход на безналичные расчеты сделал работу ломозаготовителей выгоднее.

— Безналичные расчеты в вашей сфере были введены, чтобы рынок стал более цивилизованным. Как считаете, это получается?

— Переход на безналичные расчеты — это тенденция, которая коснулась всех отраслей. И это, действительно, шаг в сторону прозрачности рынка, чтобы компании могли работать в едином правовом поле. Кроме того, предпринятая мера даст новый импульс развитию нашей сферы. За последние 15 лет отрасль была сильно недофинансирована. Мы ожидаем, что теперь она сможет получить финансовые вливания — кредиты, инвестиции — которые ей очень нужны.