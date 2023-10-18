Акции ЛУКОЙЛа обновили исторический максимум

К 15:23 мск акции замедлили рост и торговались на уровне 7516 рублей Предыдущий исторический максимум был установлен 26 октября 2021 года на уровне 7525 рублей.

Ранее стало известно, что 26 октября ЛУКОЙЛ проведет заседание совета директоров, на котором рассмотрят вопрос о рекомендациях по размеру дивидендов по результатам девяти месяцев 2023 года. На нем планируют обсудить и подготовку к внеочередному собранию акционеров.

Согласно дивидендной политике ЛУКОЙЛа, дивиденды по акциям компании за вычетом акций, принадлежащих организациям группы, составляют не менее 100% от скорректированного свободного денежного потока.