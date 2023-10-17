На российской бирже случится второй крупный сбой за два дня

Первый крупный сбой случился накануне, 16 октября, в 11:25. Позднее торги возобновились. Второй произошел во вторник, 17 октября, ровно в то же время. В первом сообщении говорилось, что причины уточняются. В следующих приводилось расписание возобновления торгов по секциям, но причина указана так и не была.