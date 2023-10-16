12:10 (мск), источник: ТАСС

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа приостановила торги

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) приостановила торги, причины уточняются.

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Источник: Freepik

Об этом говорится в сообщении биржи.

«В 11:25 мск торги в товарных секциях АО “СПбМТСБ” будут приостановлены. Причины уточняются. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно», — отмечает биржа.

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