Решетников оценил «новое равновесие» нацвалюты в 90−92 рубля за $1 к 2024 году

«С учетом роста сальдо торгового баланса к концу этого года, а также принятых мер, ожидаем дальнейшей стабилизации курса рубля. В 2024—2026 гг., с учетом изменения структуры платежей и уровня оттока капитала, новое равновесие оцениваем на уровне 90−92 рубля за доллар США», — сказал министр.

Он также отметил рост инвестиционной активности в первом полугодии текущего года и положительной динамики экономики страны за восемь месяцев 2023 года.

«Растет инвестиционная активность. За первое полугодие плюс 7,6%. Частная инвестиционная активность вернулась к росту именно во втором квартале 2023 года — плюс 12,6%, — рассказал Решетников. — По итогам 8 месяцев ВВП вырос на 2,5%, полностью компенсировав и прошлогодний спад, и превысил уровень 2021 года».

В конце сентября текущего года Решетников заявлял о необходимости выработки новых методов контроля курса рубля. Предлагаемую множественность курсов он назвал «разрушающим свободную экономику средством». Тем не менее какие-то ограничения, по его мнению, возможно обсудить. В качестве примера он приводил контроль или мониторинг переводов.

Как сообщалось ранее, Минэкономразвития на среднесрочном горизонте заложило в прогноз постепенное ослабление российской валюты в соответствии с инфляционным дифференциалом, что будет способствовать сохранению стабильного реального эффективного курса рубля.

Согласно данным прогноза, евро на уровне ниже 100 рублей ожидается в период с мая по сентябрь 2024 года. В декабре 2024 года курс прогнозируется на уровне 91,7 рубля за доллар и 102,3 рубля за евро.