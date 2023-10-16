Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям ГК «Астра»

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Мосбиржа объявила о проведении дискретного аукциона по акциям ГК «Астра» после их роста более чем на 20%, сообщается на сайте торговой площадки.

По данным на 10:11, акции компании росли на 25,74% — до 586,2 рубля за бумагу.

Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов планируется на 10:45, отмечается в сообщении биржи.

Котировки пошли вверх на новостях о том, что рыночная капитализация производителя инфраструктурного программного обеспечения (ПО) ГК «Астра» в результате IPO составит 69,9 млрд рублей. Цена акции определена на уровне 333 рублей.

В начале октября стало известно, что ГК «Астра» в октябре планирует провести IPO на Московской бирже. В рамках IPO действующие акционеры предложат инвесторам принадлежащие им акции, после размещения нынешние акционеры сохранят за собой преобладающую долю в акционерном капитале компании.