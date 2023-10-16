Рынки растут третью неделю подряд

Рынок накануне

Индекс МосБиржи в пятницу повысился на 0,56%, до 3192,33 п., завершив неделю ростом на 1,49%. Индекс РТС вырос на 0,75%, до 1034,11 п.

Спросом у инвесторов пользовались бумаги «Русагро» (AGRO 1348,4 ₽, +3,28%), компания получила грант в размере 536 млн руб. на развитие проекта «Доработка и внедрение системы управления сельскохозяйственным производством на базе отечественного ПО», стоимость проекта составит 670 млн руб.

Основные валюты ослабли по отношению к рублю: доллар США — до 97,2400 ₽, евро — до 102,1725 ₽.

Основные новости и события

РУСАЛ (RUAL 39,61 ₽, −0,24%) сообщил, что с трудом сохраняет устойчивость на мировом рынке и теряет доступ к премиальным сегментам в связи с решением NovelisEurope отказаться от закупки российского алюминия в следующем году.

Татнефть (TATN 628,3 ₽, +1,73%) планирует направить 91,2 млрд руб. на строительство завода терефталевой кислоты на своем НПЗ ТАНЕКО, реализация проекта рассчитана на 10 лет.

Группа «Астра» (ASTR 466,2 ₽) успешно провела IPO, цена последней сделки оказалась на 40% выше верхней границы цены размещения. Компания планирует разработать и реализовать программу мотивации сотрудников акциями компании в марте-апреле 2024 года.

Сроки доставки грузов «Норникеля» (GMKN 16284 ₽, −0,01%) выросли в два-три раза.

Фармацевтическая компания Genetico (GECO 64 ₽, +1,39%) подала в Росздравнадзор документы для получения разрешения на использование Эмбриотеста.

Принадлежащая АФК «Система» (AFKS 17,428 ₽, −0,42%) Sitronics Group купила 25% капитала Пермской судоверфи, источники Ведомостей сообщают о сумме сделки в размере 100 млн руб.

«Газпром нефть» (SIBN 747,45 ₽, +1,83%) сохранит переработку нефти на уровне прошлого года и увеличит выпуск топлива, а частичное разрешение на экспорт дизеля позволит избежать разгрузки нефтеперерабатывающих заводов.

«Селигдар» (SELG 80,12 ₽, +0,6%) собирается увеличить мощность фабрики на Рябиновом до 1,7 млн тонн руды в год с текущих 1,6 млн тонн.

Маркетплейс группы М. Видео-Эльдорадо (MVID190,9 ₽, −0,42%) планирует увеличить долю бизнеса в продажах группы. За восемь месяцев с начала 2023 года доля маркетплейса в продажах увеличилась в 3,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Ожидания и торговые идеи

В понедельник утром мировые рынки показывают негативную динамику: японский индекс Nikkei 225 в минусе на 1,9%, китайский индекс Shanghai composite теряет 0,4%. Котировки Brent вернулись выше $90/барр., что может оказать поддержку нефтяному сектору и индексу МосБиржи.