Летний дизель на бирже подешевел почти на 4%

Цена летнего дизеля снизилась за день на 3,78%, до 56,94 тыс. рублей за тонну. Межсезонный дизель подешевел на 0,03%, до 58,139 тыс. рублей за тонну, а зимний дизель стал дороже на 0,83%, до 70,389 тыс. рублей за тонну.

Стоимость бензина Аи-92 увеличилась на 1,92%, до 52,758 тыс. рублей за тонну, бензина Аи-95 — на 0,95%, до 57,009 тыс. рублей за тонну. Цена топочного мазута выросла на 1,4%, до 29,376 тыс. рублей за тонну, топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) — упала на 9,51%, до 69,746 тыс. рублей за тонну.