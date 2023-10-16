10:11 (мск), источник: Ведомости

Минфин обвинил спекулянтов в росте цен на топливо

Рост цен на бензин и дизельное топливо в июле — сентябре 2023 г. был вызван действиями компаний-перекупщиков, поставляющих нефтепродукты на экспорт, связывать его с корректировкой топливного демпфера не совсем корректно, заявил в интервью «Ведомостям» статс-секретарь — заместитель министра финансов Алексей Сазанов. Он напомнил, что методика расчета выплат нефтяным компаниям по демпферу была скорректирована с 1 сентября, а фактическое снижение выплат по новой формуле должно было произойти только в октябре.

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Источник: Reuters

При этом топливо стало дорожать уже с июля, а в августе цены перешли к стремительному росту, когда НПЗ получали компенсацию по демпферу в полном объеме.

«Увязывать подорожание с изменениями демпфера, на мой взгляд, не совсем корректно. В первую очередь надо смотреть на процессы, которые происходили на внутреннем рынке», — сказал Сазанов.

Замглавы Минфина пояснил, что, например, в январе — июле 2021 г. для получения демпфера был заявлен объем дизеля в 21,1 млн т, а за семь месяцев 2023 г. — 28,7 млн т, что должно означать 30%-ный рост предложения на внутреннем рынке.

Но фактически часть объемов, которые НПЗ продавали на внутреннем рынке и за которые получали выплаты, приобретали перекупщики и вывозили за рубеж.

«На мой взгляд, именно в этом главная причина роста цен, а не в корректировке демпфера», — подчеркнул Сазанов.

По его мнению компании-перекупщики не связаны с НПЗ. «Это просто спекулянты. То есть компании, которые создавались исключительно для совершения экспортных операций. Когда курс доллара быстро пошел вверх, прибыль от экспортных операций резко выросла, что, естественно, спровоцировало активизацию перекупщиков», — отметил чиновник.

Как писали «Ведомости», летом 2023 г. в России на фоне резкого роста цен на нефтепродукты в опте произошла дестабилизация ситуации на рынке моторного топлива. По данным СПбМТСБ, стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 начала расти в апреле со стартом весеннего сезона ремонтов НПЗ. Котировки обновили исторический максимум в конце июля, а в августе продолжили рост после небольшого отката. Цена Аи-92 установила рекорд 18 сентября на отметке 70 508 ₽/т, Аи-95 — 7 сентября на уровне 76 876 ₽/т. Дизтопливо перешло к росту на бирже в конце июля и с середины августа также периодически обновляет рекорд. Последний был зарегистрирован 19 сентября — 75 036 ₽/т.

Выплаты по топливному демпферу нефтяным компаниям с 1 сентября снизились из-за введения в формулу расчета понижающего коэффициента 0,5. Решение об этом было принято в июле. Но уже в начале октября пресс-служба правительства сообщила, что с 1 октября принято решение восстановить прежнюю формулу расчета выплат.

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