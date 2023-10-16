Ключевые события на финансовых рынках этой недели
Аналитик финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса «Газпромбанк Инвестиции» Андрей Стратичук перечислил события, за которыми стоит следить на неделе с 16 по 22 октября.
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Аналитик финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса «Газпромбанк Инвестиции» Андрей Стратичук перечислил события, за которыми стоит следить на неделе с 16 по 22 октября.
В понедельник в России начинает работать требование о продаже валютной выручки отдельными экспортерами. В указе президента определен конкретный перечень экспортеров, которых коснутся данные меры. Он состоит из 43 групп компаний, относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.
Конкретный список компаний пока не опубликован, но, вероятно, это будут крупнейшие экспортеры страны.
Мера вводится для стабилизации валютного курса. Рубль уже отреагировал на нововведение, укрепившись на 3%. Банк России, в свою очередь, остается уверенным в стабилизации курса мерами денежно-кредитной политики. Регулятор отметил, что экспортеры и без жестких ограничений реализуют достаточный объем валюты на внутреннем рынке. Напомним, что в сентябре в национальную валюту было конвертировано около 72% валютной выручки против 67% в августе.
Рост объема продаж валютной выручки в совокупности с контролем оттока капитала, с нашей точки зрения, мог бы иметь позитивный эффект для укрепления рубля, а его оценка должна опуститься к фундаментальному уровню 85−90 рублей за американскую валюту.
Что касается фондового рынка, в понедельник акции ИНАРКТИКА переведут в первый уровень листинга на Московской бирже, а уже во вторник X5 Group опубликует операционные результаты за третий квартал и девять месяцев 2023 года. Также вторник — это последний день с дивидендом 3,77 рубля за первое полугодие 2023 года для акционеров АЛРОСА. В конце недели, в пятницу, ТГК-14 выпустит отчет РСБУ за девять месяцев и третий квартал 2023 года.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».