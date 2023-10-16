Банки снова увеличили проценты по вкладам

В случае же дальнейшего повышения ключевой ставки наибольший рост доходности, скорее всего, придется на короткие депозиты, сообщили опрошенные «Российской газетой» эксперты.

В октябре сразу несколько крупных банков скорректировали свои условия по вкладам. Повышение же в большинстве случаев коснулось именно шестимесячных депозитов. Россельхозбанк, например, с 9 октября повысил ставку по ним до 11%. Следом ее поднял ВТБ, но чуть выше — до 11,5%, а Совкомбанк с 13 октября повысил ее до 11%, сразу на полтора процентных пункта. При этом доходность шестимесячных вкладов в указанных банках сравнялась с трехмесячными, а в некоторых случаях даже их опередила, как в ВТБ. Годовые же депозиты еще ждут своих сигналов и пока что находятся в них на одном уровне — 9,5%.

На рынке сберегательных продуктов появились и такие случаи, когда практически сравнялись ставки по вкладам на три, шесть, девять месяцев и на год. Газпромбанк сперва повысил максимальную доходность по этим срокам до 11,6−11,7%, но через несколько дней — с 6 октября — решение изменил в большую сторону. Теперь ставка по депозитам на три-девять месяцев равна 11,8%, а на год — 11,59% с капитализацией процентов и открытии онлайн.

«Тинькофф Банк» тоже скорректировал условия: теперь по вкладам от трех до 17 месяцев ставка одна — 11%, а для клиентов с подписками и дополнительными услугами она будет чуть выше, сообщила пресс-служба банка. Альфа-Банк повысил доходность по вкладу на четыре месяца до 12,1% и на год — до 12,4%. То есть разрыв между ними сейчас составляет всего 0,3 процентных пункта. Разница между трехмесячным и годовым депозитами в Росбанке вообще отсутствует. А в Банке ДОМ.РФ кривая доходностей приняла практически горизонтальный вид, то есть для всех депозитов ставка находится в пределах 12,3−12,5%.

По данным «Финуслуг», в первой половине октября средняя ставка по вкладам на три и шесть месяцев в топ-50 банков почти сравнялась, достигнув значений 11,06 и 11,05% соответственно. Условия по годовым депозитам от них все еще отстают, но в период со 2 по 9 октября доходность по ним выросла на тот же процент, что и по шестимесячным. То есть начавшийся в сентябре тренд на выравнивание ставок по вкладам до года, о котором ранее сообщил «РГ» управляющий директор проекта «Финуслуги» Игорь Алутин, сохраняется.

<div class="mediaPollEmbed" data-id="2db740df-7533-547e-ac3a-616c34f12504" data-prerendered><noscript><section><h2>Главные события прошедшей недели (9-15 октября 2023 г.)</h2><p>1 вопрос</p><form method="POST" action="https://media-poll.mail.ru/api/2db740df-7533-547e-ac3a-616c34f12504"><fieldset><legend>Выберите главное, по вашему мнению, событие прошедшей недели (можно указать несколько вариантов)</legend><label><input type="checkbox" name="7138" value="26331"/>Арабо-израильский конфликт</label><br/><label><input type="checkbox" name="7138" value="26332"/>Заявление Белого дома о том, что помощь Украине будет не бесконечной</label><br/><label><input type="checkbox" name="7138" value="26333"/>Начало вывода французских войск из Нигера</label><br/><label><input type="checkbox" name="7138" value="26334"/>Завершение вручения Нобелевских премий</label><br/><label><input type="checkbox" name="7138" value="26335"/>Временное отстранение МОК Олимпийского комитета России</label><br/><label><input type="checkbox" name="7138" value="26336"/>Проблема с ввозом коньяка из Армении в Россию</label><br/><label><input type="checkbox" name="7138" value="26337"/>Идея Кадырова перенести выборы президента</label><br/><label><input type="checkbox" name="7138" value="26338"/>Возвращение Фридмана и Урганта в Россию</label><br/><label><input type="checkbox" name="7138" value="26339"/>Столкновение поездов в московском метро</label><br/><label><input type="checkbox" name="7138" value="26340"/>Расследование пранка Вована и Лексуса МИД-ом Финляндии</label><br/><label><input type="checkbox" name="7138" value="26341"/>Что-то другое</label><br/></fieldset><button type="submit">Далее</button></form></section></noscript></div><script type="text/javascript">(function(){window.mediaPoll=window.mediaPoll||{};function renderEmbeds(){var embeds=document.querySelectorAll('.mediaPollEmbed');if(!embeds.length){return;}for(var i=0;i<embeds.length;i++){var embed=embeds[i];var uuid=embed.dataset.id;window.mediaPoll.render(uuid,embed);}}function loadEmbed(){var head=document.getElementsByTagName('head')[0];var script=document.createElement('script');script.type='text/javascript';script.defer=!0;script.async=!0;script.src='https://media-poll.mail.ru/-/1504152109963064/embed/main.js';script.onload=renderEmbeds;if(!window.mediaPoll.appended){head.appendChild(script);window.mediaPoll.appended=!0;}}if(window.mediaPoll.appended){renderEmbeds();}else{if(window.opera=='[object Opera]'&&!document.addEventListener){window.attachEvent('onload',loadEmbed);}else{document.addEventListener('DOMContentLoaded',loadEmbed,!1);}if(document.readyState !== 'loading'){loadEmbed();}}})();</script> Во время загрузки произошла ошибка.

В сентябре крупнейшие банки не сразу отреагировали на повышение ключевой ставки, поскольку им было необходимо время для корректировки стратегии. Тогда ЦБ дал знать, что высокие ставки могут удержаться на более длительное время, чем рассчитывает рынок. В октябре же инфляция превысила целевой показатель на 2 процентных пункта, а баланс рисков, как сообщил зампред Банка России Алексей Заботкин, по-прежнему смещен к проинфляционным.

Такие данные говорят не только о сохранении высокой ключевой ставки, но и о возможном ее повышении на заседании Банка России 27 октября. То есть ситуация весной прошлого года с резким ужесточением и послаблением со стороны регулятора не повторится: процесс станет более долгим. Соответственно, для банков снижается риск переплаты по процентам, и подобный сигнал дает им возможность повышать ставки и по среднесрочным вкладам — от шести месяцев до года, что они активно и делали в первой половине октября.

Как сообщил «Российской газете» управляющий директор, руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень, причины увеличения ставок банками могут быть связаны не только с монетарной политикой Банка России. «Банки корректируют не только объемы, но и срочность привлечения, для этого повышая ставки по среднесрочным вкладам. При дальнейшем ужесточении ДКП (денежно-кредитной политики, — прим. “РГ”) рост прежде всего будет отмечаться по краткосрочным продуктам», — считает эксперт.

По данным финансового маркетплейса «Сравни», максимальные ставки по вкладам сейчас достигают 13−14% годовых. «До конца года они еще могут подрасти и превысить уровень ключевой ставки на 0,5−1% не в единичных банках, а у большинства участников рынка», — рассказали «РГ» в пресс-службе организации. Там также отметили, что сейчас кредитные организации привлекают средства, чтобы обеспечить себе ликвидность и устойчивое фондирование. Это основная причина, почему они продолжают повышать ставки.

«Сейчас вероятность дальнейшего повышения ставок по вкладам выше, чем снижения или сохранения текущего уровня. Ожидаем стимулирования долгосрочных вложений со стороны кредитных организаций и регулятора», — сообщила пресс-служба «Сравни».

В разговоре с «РГ» доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова отметила, что в настоящее время банки заинтересованы в денежных средствах клиентов. «Понимая, что вклады, которые ранее были открыты клиентами под высокие ставки, заканчиваются сейчас, клиенты будут решать, где дальше хранить деньги. Поэтому банки оперативно начали поднимать ставки», — пояснила эксперт. Она считает, что в случае увеличения ключевой ставки 27 октября наибольшая доходность будет либо по краткосрочным вкладам на несколько месяцев, либо по депозитам от двух лет, а также по накопительным счетам.

Как сообщила начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова, в настоящее время россияне склонны открывать вклады сроком на три и шесть месяцев.

Аналитики «Финуслуг» считают, что в дальнейшем разница между ставками на три месяца и на год продолжит сокращаться. По их данным, в сентябре максимальная разница между ними возросла до 1,1 процентного пункта, сейчас же она составляет 0,68 процентного пункта. Когда же ключевая ставка была равна 17%, этот разрыв превышал шесть процентных пунктов, но после нормализации и снижения до 11 и 9,5% в начале июня она быстро сократилась до 0,3 процентного пункта, следует из их данных.