20:38 (мск), источник: Ведомости

Минфин объяснил нежелание повышать НДФЛ на богатых рисками для сбережений

Россияне, которым удается откладывать, платят более низкий процент налогов относительно своего дохода, но это не повод вводить дополнительную ступеньку НДФЛ. Такую точку зрения высказал статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов в интервью «Ведомостям». Его полная версия будет опубликована 16 октября.

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Источник: РИА "Новости"

«Чем ниже доход, тем выше доля косвенных налогов в процентах от него [такие граждане больше тратят на текущее потребление, а в цену покупок часто заложены НДС, акцизы и др. виды косвенных платежей. — “Ведомости”], — признал Сазанов, отвечая на соответствующий вопрос. — Но здесь надо понимать, что сбережения — это источник инвестиций в экономике, который крайне важен для создания новых рабочих мест и долгосрочного экономического роста. Поэтому люди, которые сберегают часть своего дохода, а не пускают его на текущее потребление, не менее важны для экономики».

По его мнению, накопления особенно важны в нынешний период, когда Россия отрезана от внешних рынков заимствований. Он подчеркнул, что введение такой прогрессивной шкалы, которая бы дестимулировала сбережения и способствовала увеличению текущего потребления, — «это дорога в никуда». Ограниченный доступ бизнеса к инвестиционным ресурсам приведет к остановке экономического роста, резюмировал Сазанов.

Формально НДФЛ — единственный прямой налог на доходы населения. Но фактически россияне уплачивают различные косвенные налоги, которые производители и продавцы закладывают в цену товаров. Прежде всего это НДС — общая ставка по которому составляет 20%, но, например, ряд общественно значимых товаров облагается по более низким ставкам. Помимо этого налога потребители уплачивают такие косвенные виды платежей, как акцизы — на сигареты, алкоголь и т. д.

Плоская шкала НДФЛ действовала в России с 2001 г. Начиная с 2021 г. власти ввели дополнительную ступень: состоятельные россияне теперь уплачивают налог в размере 15% на сумму дохода сверх 5 млн руб. в год. Общая для всех ставка составляет 13%.

По словам Сазанова, переход на прогрессивную шкалу не привел к уклонению налогоплательщиков от уплаты по более высокой ставке. Опасения по поводу возможного ухода в тень не оправдались, отметил замминистра. По его словам, доходы растут быстрее инфляции: в 2023 г. поступления увеличатся до 162 млрд руб.

«Налоговая база растет даже быстрее, чем инфляция: если в 2022 г. доходы от повышенной ставки составили 149 млрд, то по 2023 г. оценка уже более 162 млрд. Это происходит как из-за роста зарплат, так и за счет улучшения администрирования со стороны ФНС», — сообщил Сазанов.

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