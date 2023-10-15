Минфин объяснил нежелание повышать НДФЛ на богатых рисками для сбережений

«Чем ниже доход, тем выше доля косвенных налогов в процентах от него [такие граждане больше тратят на текущее потребление, а в цену покупок часто заложены НДС, акцизы и др. виды косвенных платежей. — “Ведомости”], — признал Сазанов, отвечая на соответствующий вопрос. — Но здесь надо понимать, что сбережения — это источник инвестиций в экономике, который крайне важен для создания новых рабочих мест и долгосрочного экономического роста. Поэтому люди, которые сберегают часть своего дохода, а не пускают его на текущее потребление, не менее важны для экономики».

По его мнению, накопления особенно важны в нынешний период, когда Россия отрезана от внешних рынков заимствований. Он подчеркнул, что введение такой прогрессивной шкалы, которая бы дестимулировала сбережения и способствовала увеличению текущего потребления, — «это дорога в никуда». Ограниченный доступ бизнеса к инвестиционным ресурсам приведет к остановке экономического роста, резюмировал Сазанов.

Формально НДФЛ — единственный прямой налог на доходы населения. Но фактически россияне уплачивают различные косвенные налоги, которые производители и продавцы закладывают в цену товаров. Прежде всего это НДС — общая ставка по которому составляет 20%, но, например, ряд общественно значимых товаров облагается по более низким ставкам. Помимо этого налога потребители уплачивают такие косвенные виды платежей, как акцизы — на сигареты, алкоголь и т. д.

Плоская шкала НДФЛ действовала в России с 2001 г. Начиная с 2021 г. власти ввели дополнительную ступень: состоятельные россияне теперь уплачивают налог в размере 15% на сумму дохода сверх 5 млн руб. в год. Общая для всех ставка составляет 13%.

По словам Сазанова, переход на прогрессивную шкалу не привел к уклонению налогоплательщиков от уплаты по более высокой ставке. Опасения по поводу возможного ухода в тень не оправдались, отметил замминистра. По его словам, доходы растут быстрее инфляции: в 2023 г. поступления увеличатся до 162 млрд руб.