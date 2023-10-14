01:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Wildberries отменила комиссии при оплате картами Visa и MasterСard

Компания Wildberries после начала проверки со стороны Генпрокуратуры решила отменить введенную 9 октября комиссию в размере 3% при оплате покупок картами Visa и MasterCard. Дополнительно удержанные средства будут возвращены клиентам.

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Источник: Freepik

«Wildberries приняла решение отменить реализацию механизма по взиманию дополнительной стоимости в случае прямой оплаты картами Visa и MasterCard. Также маркетплейс принял решение вернуть дополнительно удержанные денежные средства всем клиентам платформы», — говорится в сообщении компании. Комиссия за оплату картами Visa и MasterCard уже пропала в приложении Wildberries.

В маркетплейсе уточнили, что комиссии отменены после совещания в Генпрокуратуре с участием представителей компании, Центробанка и Роспотребнадзора. В Wildberries пообещали, что не будут взимать с потребителей плату за возврат товаров ненадлежащего качества.

В пресс-службе Генпрокуратуры России сообщили, что проверка деятельности Wildberries будет продолжена, но касаться она будет не введения комиссий за оплату картами Visa и MasterCard, а взимания маркетплейсом платы за возврат товаров.

12 октября Wildberries сообщила о введении комиссии в размере 3% от стоимости покупки за оплату товаров с карт Visa и MasterCard. Компания объяснила решение отсутствием возможности напрямую обрабатывать операции по картам Visa и MasterCard, выпущенным в России. Директор по развитию финансовых и платежных сервисов Wildberries Дмитрий Колесников отмечал, что изменение условий оплаты обусловлено особенностями операционно-технологического процесса приема платежей по ним.

Александр Кислов

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