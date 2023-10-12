10:46 (мск), источник: Forbes

Wildberries ввел комиссию за оплату картами Visa и Mastercard

Wildberries ввел комиссию 3% за оплату покупок картами Visa и Mastercard. В компании объяснили изменения особенностями процесса приема платежей по таким картам. Юристы отмечают, что в России запрещено устанавливать разные цены в зависимости от способа оплаты.

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Источник: Freepik

Маркетплейс Wildberries ввел комиссию в размере 3% за оплату покупок картами Visa и Mastercard. Об этом «Ведомостям» сообщил источник, информацию подтвердил директор по развитию финансовых и платежных сервисов Wildberries Дмитрий Колесников.

По словам Колесникова, изменения обусловлены особенностями операционно-технологического процесса приема платежей по таким картам. Речь идет о вознаграждении банка, который обрабатывает платежи, пояснил Колесников. У компании сейчас нет возможности напрямую обрабатывать операции по картам Visa и Mastercard, выпущенным в России, добавил он.

Это объяснение крайне сомнительное, заявил «Ведомостям» партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Роман Пархоменко. Расчеты по Visa и Mastercard проводятся через Национальную систему платежных карт (НСПК), то есть на территории России, отметил он. Никакой разницы между трансакциями по картам Visa, Mastercard или «Мир» для маркетплейса быть не должно, согласился партнер «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.

По закону о защите прав потребителей продавцам в России запрещено устанавливать в отношении одного вида товаров разные цены в зависимости от способа оплаты, указал юрист фирмы «Гришин, Павлова и партнеры» Владислав Иващенко. Однако, когда Wildberries в прошлый раз вводил аналогичную комиссию, Роспотребнадзор посчитал, что права потребителей не нарушаются, напомнил эксперт.

Летом 2021 года Wildberries ввел комиссию 2% для держателей карт Visa и Mastercard, после чего Visa начала расследование в отношении компании. Руководство маркетплейса же настаивало, что не вводило дополнительных сборов, а сделало дешевле оплату покупок через российские системы. Спустя несколько месяцев Visa сообщила, что больше не имеет претензий к Wildberries.

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