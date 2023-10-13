Российские рыбаки получили в три раза меньше прибыли по итогам l полугодия

«Заметно, в разы, снизились и темпы прироста выручки в рыбодобычи: при усредненном показателе 14,4% за период 2017—2022 годов в первом полугодии 2023 года прирост выручки составлял всего 7%», — сказал Зверев. По его словам, прибыль снижается с 2022 года из-за «схлопывания важных экспортных рынков для российской рыбопродукции и существенного роста издержек».

Он отметил, что в 2023 году ситуация заметно ухудшилась из-за снижения экспортных цен на основные виды российской рыбной продукции, роста логистических расходов, в том числе из-за высоких цен на топливо. «Издержки при доставке рыбопродукции (морским и наземным транспортом) приблизились к 80 ₽/кг», — добавил он.

Герман Зверев считает, что темпы снижения прибыли «не оставляют надежд» на улучшение годовых значений в секторе. При этом показатели могут стать выше за счет денежного потока, который обеспечивается отловом рыбы лососевых пород. «Однако повышение ставок сбора за водные биоресурсы и экспортные сборы уменьшат воздействие лососевого фактора», — заключил он.

21 сентября правительство ввело гибкие экспортные пошлины на широкий список товаров, они введены с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года и распространяются на поставки за пределы ЕАЭС. Основная статья аграрного экспорта, подпавшего под новые пошлины, — рыба и морепродукты. 23 сентября Герман Зверев разъяснял, что пошлины ухудшат конкурентные позиции российского краба, филе минтая и трески на внешних рынках, продажа которых в 2022 году принесла рыбакам около 80% экспортной выручки.

Полина Мотызлевская