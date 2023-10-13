Нефть: за чем следит рынок

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259093&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Фьючерсы на американскую WTI снижались на фоне пересмотра данных по добыче нефти в США, в то время как контракты на Brent немного подросли и сегодня с утра продолжают позитивную динамику.

Данные по инфляции в США показали дальнейшее замедление темпов роста цен, однако при более внимательном рассмотрении видно, что наиболее устойчивые компоненты продолжают расти достаточно быстро. Рынок не ждет, что это повлияет на намерение ФРС США поддерживать ставку на прежнем уровне. CME FedWatch Tool показывает, что вероятность такого шага на заседании 1 ноября составляет 90%.

Отчеты от МЭА и ОПЕК не дают убедительного повода для оптимизма. Еженедельная статистика от EIA также производит смешанное впечатление, хотя отдельные показатели из публикации выглядят позитивными.

Фьючерсы на Brent сегодня с утра осторожно восстанавливаются и торгуются в районе $86,5 за баррель. Участники рынка могут избегать активного перепозиционирования перед выходными, поскольку военные риски на Ближнем Востоке угрожают повышенной волатильностью и возможными гэпами в понедельник. На следующей неделе нефтяные котировки могут продолжить рост в район $90 за баррель.

Отчеты МЭА и ОПЕК

В четверг были опубликованы сразу два отчета от авторитетных аналитических домов: МЭА и ОПЕК.

ОПЕК четвертый месяц подряд оставляет оценку роста спроса на 2023−2024 гг. без изменений. МЭА незначительно повысило оценку роста спроса на 2023 г. — с 2,243 до 2,25 млн б/с и ощутимо понизило прогноз на 2024 г. — с 994 до 880 тыс. б/с.

Мировые запасы сырой нефти, по оценке МЭА, упали до минимумов с 2017 г. и могут продолжить снижение до конца 2023 г. ОПЕК отмечает и существенное снижение запасов по итогам августа.

Страны ОПЕК+ в сентябре добывали 36,38 млн б/с нефти, в то время как по условиям соглашения могли извлекать 36,92 млн б/с. Таким образом, отставание от плана с учетом всех добровольных ограничений по итогам прошедшего месяца составило всего 540 тыс. б/с.

В целом отчеты можно охарактеризовать как умеренно негативные. До конца 2023 г. ожидается дефицит и снижение запасов, но взгляд на спрос в 2024 г. постепенно ухудшается, в то время как уровень предложения, в том числе со стороны стран ОПЕК+, растет. Это контрастирует с опубликованным днем ранее отчетом от EIA, в котором ведомство повысило прогноз по средней цене Brent на 2024 г. сразу на $6,5 до $95 за баррель.

Запасы в США: оценка EIA

EIA в среду сообщило о скачке запасов нефти в США на 10,2 млн барр., значительно опередив прогнозы, но примерно соответствуя предварительной оценке от API. Рост произошел на фоне увеличения добычи сразу на 300 тыс. б/с, до 13,2 млн б/с, и сокращения экспорта на 2 млн б/с. При этом нефтепереработка продолжала снижаться, загрузка НПЗ опустилась с 87,3% до 85,7%.

Запасы бензина снизились на 1,3 млн барр., запасы дистиллятов опустились на 1,8 млн барр. Совокупные поставки нефтепродуктов, косвенный индикатор спроса на топливо, выросли на 0,5 млн б/с, до 19,7 млн б/с. Среднее за 4 недели снизилось и оказалось в районе 20 млн б/с.

Отгрузки бензина восстановились после провала на прошлой неделе с 8 до 8,6 млн б/с.

Статистика оставляет смешанное впечатление. Рост добычи, судя по всему, связан с методологическими поправками, поскольку днем ранее в STEO ведомство пересчитало задним числом данные за август и сентябрь, в которых добыча уже указана на уровне 13,2 млн б/с, хотя недельные данные ни разу не поднимались выше 13 млн б/с.

Снижение запасов нефтепродуктов, а также восстановление отгрузок бензина, напротив, дают позитивный сигнал о том, что хоронить американский спрос на топливо еще рано. Это смягчает негативный эффект данных прошлой недели и дает повод для осторожного восстановления котировок.

Сегодня вечером Baker Hughes представит свежие данные по бурению в США и Канаде, которые являются опережающим индикатором добычи на континенте.