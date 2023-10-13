«Коммерсантъ»: кабмин может продлить повышенные пошлины на вино

Собеседник утверждает, что решение об этом фактически уже принято. Аналогичной информацией располагает источник газеты в крупной алкогольной компании. В Минэке «Коммерсанту» комментарий не предоставили.

Собеседник, близкий к правительству, заявил, что также обсуждается повышение импортных пошлин на пиво из ряда стран. В то же время в кабмине видят риски ответного осложнения поставок хмеля в РФ.

С 1 августа правительство повысило импортные пошлины на вина из США, стран ЕС, Австралии и других недружественных государств почти в два раза — с 12,5% до 20%, но не менее $1,5 за 1 л. Мера была введена до конца 2023 г. В июле Минэк рассчитывал, что рынок винной продукции после повышения пошлин будет насыщаться отечественными производителями и импортными поставками из дружественных и нейтральных стран.

«Коммерсантъ» со ссылкой на данные участников рынка пишет, что в августе 2023 г. импорт всех вин сократился на 30% год к году и на 32,5% к июлю, до 30,7 млн л. В частности, поставки тихих и игристых вин из Италии в августе уменьшились на 45% год к году, до 8,41 млн л, из Испании — на 38% до 3,86 млн л, из Франции — на 25% до 2,36 млн л.

В то же время за первые восемь месяцев 2023 г. в Россию поставили 282,55 млн л вина, что на 28% больше, чем годом ранее. Среди импортированных тихих вин доля грузинской продукции составила 19,4%. Еще 18,4% импорта пришлось на Италию, а 16,9% — на Испанию. В поставках игристых вин без учета шампанского 71,5% заняла Италия.