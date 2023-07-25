РФ ограничивает импорт из «недружественных» стран

Правительство РФ ограничивает импорт готовой продукции из рыбы и морепродуктов и повышает ввозные пошлины на вина из «недружественных» стран до конца 2023 года.

Поправки в соответствующий проект постановления с ответными мерами на действия в отношении РФ подписал премьер Михаил Мишустин, сообщили в Минэкономики.

В перечень «недружественных» стран входят США, члены ЕС, Исландия, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Норвегия и др.

В отношении продукции из рыбы и морепродуктов вводится запрет на импорт по позициям ТН ВЭД 1604 и ТН ВЭД 1605, к которым относится готовая и консервированная рыба, икра и ее заменители, готовые или консервированные ракообразные и моллюски.

По словам собеседника «Ъ» на рынке, речь фактически идет о расширении продуктового эмбарго от 2014 года, когда под запрет не попали рыбные консервы.

Председатель «Рыбного союза» Александр Панин говорит, что запрет импорта рыбных консервов стоило ввести давно. По его словам, доля такой продукции из «недружественных» стран на российском рынке незначительная, наиболее известная категория — латвийские шпроты, и российские компании без проблем смогут заместить выпавшие объемы.

Управляющий ГК «Доброфлот» Александр Ефремов уточняет, что на импорт в рыбных консервах приходится небольшая доля и мера вряд ли существенно скажется на бизнесе местных производителей.

В Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота говорят, что своя продукция должна быть в приоритете, и предложения здорового протекционизма надо поддерживать. В Росрыболовстве добавили, что рост стоимости импортной продукции в том числе из-за повышения курса валюты обычно приводил к увеличению стоимости местной продукции и снижение доли импорта исключит фактор негативного влияния волатильности курса.

В отношении вина из «недружественных» стран пошлины увеличиваются с 12,5%, до 20%, но не менее $1,5 за 1 л.

Как отмечают в Минэкономики, российские виноделы сегодня активно наращивают поставки, также есть все условия для наращивания импорта вина из «дружественных» и нейтральных стран, таких как Чили и Армения.

По имеющимся у «Ъ» данным, в первой половине 2023 года без учета ЕАЭС импорт тихих вин в Россию вырос на 43%, до 15,5 млн дал год к году, ввоз игристых вин без шампанского — на 49%, до 3,58 млн дал. В структуре ввоза тихих вин 19% за этот период пришлось на импорт из Грузии, 18,2% — из Италии, 17% — из Испании, 8% — из Португалии, 7,8% — из Франции. В поставках игристых вин более 70% приходится на Италию, 13,7% — на Францию, 9,6% — на Испанию. Производство тихих вин и игристых в России за первую половину 2023 года снизилось на 3% в каждом случае, до 13,9 млн дал и 4,7 млн дал соответственно, писал WineRetail.

Против повышения пошлин на импорт вина ранее выступили крупные импортеры. Как отмечали участники рынка, временный избыток импортных вин исчезнет до конца 2023 года за счет распродажи стоков и колебаний курсов валют, а повышение пошлин грозит ростом цен на вино, в том числе российское, и может привести к переключению потребителей на другие виды алкогольных напитков. Российские виноделы указывали, что повышение ввозных пошлин позволит решить проблему наличия на полках дешевого импортного вина, а предпосылок для удорожания местных вин нет.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ; включает X5 Group, «Магнит», «Ленту», Auchan, Metro и др.) Игорь Караваев говорит, что повышение ввозных пошлин на вина в первую очередь окажет влияние на низкий и средний ценовые сегменты, где и так популярны вина из России и «дружественных» стран. Предлагаемое изменение вряд ли существенно увеличит продажи и долю рынка вин, произведенных в России, скорее на это может повлиять хороший и качественный урожай 2022 года, отмечает он.

По словам Караваева, сегодня доля российского вина на полках магазинов и в ресторанах приближается к 60% за счет роста предложения со стороны местных виноделов и из-за снижения импорта из Италии, Франции и Испании. На динамику импорта вин влияют не только пошлины, но и курс рубля к доллару и евро, что учитывается в цене, а для потребителей важно обеспечить широкий выбор и разнообразие ассортимента, говорят в АКОРТ.

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