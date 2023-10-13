Инвесторы выкупили просадку

Рынок накануне

Индекс МосБиржи в четверг почти нивелировал утреннюю просадку, показав снижение за день только на 0,61%, до 3174,66 п. Индекс РТС вырос на 2,11%, до 1026,42 п.

Опережающий рост показали акции МосБиржи (MOEX 186,55 ₽, +4,1%), биржа предлагает создать децентрализованный депозитарий стран БРИКС, а также ждет десятки новых IPO компаний с небольшой капитализацией.

Акции «Ростелекома» (RTKM 76,1 ₽, +2,63%) подорожали на фоне заявления главы компании о том, что он рассчитывает на проведение до конца года ГОСА по вопросу о дивидендах за 2022 год.

Рост котировок акций «Мечела» (MTLRP 245,4 ₽, +3,13%) был обусловлен новостями об увеличении компанией экспортных поставок угля за девять месяцев с начала года на 2,6%, до более чем 154 млн тонн; добыча выросла на 1 млн тонн, до 321 млн тонн.

Основные валюты ослабли по отношению к рублю: доллар США — до 97,4275 ₽, евро — до 102,8125 ₽.

Основные новости и события

Московская биржа с 16 октября переносит акции «Инарктики» (AQUA 996 ₽, +4,84%) из второго в первый котировальный список.

«Интер РАО» (IRAO 4,4035 ₽, −0,2%) в рамках дедолларизации перешла на расчеты в рублях и юанях и договорилась с Китаем о включении пошлины в цены поставок электроэнергии.

«Аэрофлот» (AFLT 40,4 ₽, −0,57%) увеличит осенне-зимнее расписание на 10% относительно прошлого года, провозная емкость вырастет на 15%. Компания завершила процесс страхового урегулирования по четырём самолетам с ирландским лизингодателем CDB Aviation.

Группа «Позитив» (POSI 2515,2 ₽, +2,05%) в сотрудничестве с рядом российских банков прорабатывает механизм кредитования крупных проектов в сфере информационной безопасности.

По данным МЭА, мировая добыча нефти выросла на 270 тыс. барр./сут в сентябре до 101,6 млн. барр./сут благодаря увеличению добычи в Нигерии и Казахстане. Доходы от экспорта российской нефти в сентябре выросли на $1,8 млрд, до $18,8 млрд или максимума с июля 2022 года. Общий объем экспорта российской нефти вырос на 460 тыс. барр./ сут до 7,6 млн. барр./сут.

ОПЕК сохраняет без изменений прогноз по росту спроса на нефть в 2023 году, на уровне 2,44 млн барр./ сут. Страны ОПЕК в сентябре увеличили добычу нефти на 273 тыс барр./сут.

Ожидания и торговые идеи

В пятницу утром мировые рынки показывают небольшое снижение: японский индекс Nikkei 225 теряет 0,55%, китайский индекс Shanghai composite снижается на 0,7%. Сегодня на бирже дебютируют акции ГК «Астра» (тикер: ASTR); предварительно сообщается о 13-кратной переподписке книги в ходе IPO «Астра» в четверг.