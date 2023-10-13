Инвесторы выкупили просадку
Обзор российского рынка на 13 октября от Даниила Болотских, аналитика «Цифра брокер».
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Обзор российского рынка на 13 октября от Даниила Болотских, аналитика «Цифра брокер».
Индекс МосБиржи в четверг почти нивелировал утреннюю просадку, показав снижение за день только на 0,61%, до 3174,66 п. Индекс РТС вырос на 2,11%, до 1026,42 п.
Опережающий рост показали акции МосБиржи (MOEX 186,55 ₽, +4,1%), биржа предлагает создать децентрализованный депозитарий стран БРИКС, а также ждет десятки новых IPO компаний с небольшой капитализацией.
Акции «Ростелекома» (RTKM 76,1 ₽, +2,63%) подорожали на фоне заявления главы компании о том, что он рассчитывает на проведение до конца года ГОСА по вопросу о дивидендах за 2022 год.
Рост котировок акций «Мечела» (MTLRP 245,4 ₽, +3,13%) был обусловлен новостями об увеличении компанией экспортных поставок угля за девять месяцев с начала года на 2,6%, до более чем 154 млн тонн; добыча выросла на 1 млн тонн, до 321 млн тонн.
Московская биржа с 16 октября переносит акции «Инарктики» (AQUA 996 ₽, +4,84%) из второго в первый котировальный список.
«Интер РАО» (IRAO 4,4035 ₽, −0,2%) в рамках дедолларизации перешла на расчеты в рублях и юанях и договорилась с Китаем о включении пошлины в цены поставок электроэнергии.
«Аэрофлот» (AFLT 40,4 ₽, −0,57%) увеличит осенне-зимнее расписание на 10% относительно прошлого года, провозная емкость вырастет на 15%. Компания завершила процесс страхового урегулирования по четырём самолетам с ирландским лизингодателем CDB Aviation.
Группа «Позитив» (POSI 2515,2 ₽, +2,05%) в сотрудничестве с рядом российских банков прорабатывает механизм кредитования крупных проектов в сфере информационной безопасности.
ОПЕК сохраняет без изменений прогноз по росту спроса на нефть в 2023 году, на уровне 2,44 млн барр./ сут. Страны ОПЕК в сентябре увеличили добычу нефти на 273 тыс барр./сут.
В пятницу утром мировые рынки показывают небольшое снижение: японский индекс Nikkei 225 теряет 0,55%, китайский индекс Shanghai composite снижается на 0,7%. Сегодня на бирже дебютируют акции ГК «Астра» (тикер: ASTR); предварительно сообщается о 13-кратной переподписке книги в ходе IPO «Астра» в четверг.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».