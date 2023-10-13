Деловая активность сдавила нефть: ждать ли разворота цен на мировых рынках

Почему нефть просела

В сентябре индексы деловой активности в мире (PMI) показали продолжение экономического спада в Европе: сводный индекс деловой активности остался ниже 50, на уровне 47,2, а в США показатель находится в районе точки остановки. Инвесторы опасались, что затянувшийся период жесткой денежно-кредитной политики еще сильнее замедлит мировую экономику, из-за чего спрос на топливо упадет.

К тому же укрепление доллара США из-за роста ставки ФРС делает сырье еще более дорогим для операторов других валют, что может потенциально снижать количество покупателей черного золота. В результате цена за бочку черного золота снизилась с максимальных $97 до почти $85 за баррель, а затем скорректировала часть падения на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Будет ли расти цена на нефть дальше, или ценовой пик пройден?

На чем могут взлететь котировки

Положительные тренды в Азии. Драйверами здесь могут выступить две крупнейшие страны с широким потребительским рынком: Китай и Индия. Устойчивый рост производства и увеличение числа новых предприятий в Индии на фоне позитивных ожиданий на будущий год со стороны местных производителей могут подогреть закупки нефти. Улучшение экономического климата в Китае в результате снижения ставок и стимулирования внутреннего спроса, по мнению экспертов, может сигнализировать о преодолении дна цикла и возвращении к росту. Потребление топлива может вырасти и на фоне роста туристической активности в Азии. В середине осени количество поездок в КНР выросло на 71,3% год к году и на 4,1% относительно допандемийного 2019 года.

Дефицит нефти на рынке и действия ОПЕК+. Продолжительное истощение запасов нефти приводит к тому, что ее дефицит на мировых рынках оценивается примерно в 3 миллиона баррелей в сутки, или 3% от ежесуточного потребления. Нефтедобывающие страны ОПЕК+ придерживаются политики «цена важнее объемов», поэтому умело поддерживают разницу между спросом и предложением. Даже если интерес со стороны покупателей будет падать, у альянса есть резервы сокращения добычи для поддержания паритета цен как минимум в районе $75 за баррель Омано-Дубайской смеси.

Напряженность на Ближнем Востоке. Очередная эскалация конфликта и возросшие опасения втягивания в конфликт сопредельных нефтяных государств могут активизировать закупки нефти для увеличения запасов со стороны остальных стран.

Кто выиграет от высоких цен на нефть

Высокие цены на нефть создают благоприятный климат для прибыли российским добытчикам углеводородов. В пользу отечественных предприятий играют слабый рубль, дорогая нефть и сокращение дисконта на сорт Urals, а также возвращение выплат по демпферу до прежних параметров. Помимо этого, Правительство разрешило возобновить экспорт дизтоплива производителям, которые поставляют на внутренний рынок не менее 50% от произведенного объема.

Из российских компаний наибольший объем экспозиции на внутреннем рынке из экспортеров отличает «Газпром нефть» и «Роснефть» — с показателями 80% и 70% соответственно. Фаворитом здесь выглядит ЛУКОЙЛ с показателем 56% на внутреннем топливном рынке. В отличие от вышеперечисленных компаний в пользу ЛУКОЙЛа играют высокая дивидендная доходность, потенциал обратного выкупа акций у нерезидентов, а также наличие за рубежом нефтеперерабатывающих мощностей, на которые не распространяется ограничение РФ на экспорт топлива.

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