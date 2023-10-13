Деловая активность сдавила нефть: ждать ли разворота цен на мировых рынках

В сентябре индексы деловой активности в мире (PMI) показали продолжение экономического спада в Европе: сводный индекс деловой активности остался ниже 50, на уровне 47,2, а в США показатель находится в районе точки остановки. Инвесторы опасались, что затянувшийся период жесткой денежно-кредитной политики еще сильнее замедлит мировую экономику, из-за чего спрос на топливо упадет.
К тому же укрепление доллара США из-за роста ставки ФРС делает сырье еще более дорогим для операторов других валют, что может потенциально снижать количество покупателей черного золота. В результате цена за бочку черного золота снизилась с максимальных $97 до почти $85 за баррель, а затем скорректировала часть падения на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Будет ли расти цена на нефть дальше, или ценовой пик пройден?
Положительные тренды в Азии. Драйверами здесь могут выступить две крупнейшие страны с широким потребительским рынком: Китай и Индия. Устойчивый рост производства и увеличение числа новых предприятий в Индии на фоне позитивных ожиданий на будущий год со стороны местных производителей могут подогреть закупки нефти. Улучшение экономического климата в Китае в результате снижения ставок и стимулирования внутреннего спроса, по мнению экспертов, может сигнализировать о преодолении дна цикла и возвращении к росту. Потребление топлива может вырасти и на фоне роста туристической активности в Азии. В середине осени количество поездок в КНР выросло на 71,3% год к году и на 4,1% относительно допандемийного 2019 года.
Дефицит нефти на рынке и действия ОПЕК+. Продолжительное истощение запасов нефти приводит к тому, что ее дефицит на мировых рынках оценивается примерно в 3 миллиона баррелей в сутки, или 3% от ежесуточного потребления. Нефтедобывающие страны ОПЕК+ придерживаются политики «цена важнее объемов», поэтому умело поддерживают разницу между спросом и предложением. Даже если интерес со стороны покупателей будет падать, у альянса есть резервы сокращения добычи для поддержания паритета цен как минимум в районе $75 за баррель Омано-Дубайской смеси.
Напряженность на Ближнем Востоке. Очередная эскалация конфликта и возросшие опасения втягивания в конфликт сопредельных нефтяных государств могут активизировать закупки нефти для увеличения запасов со стороны остальных стран.
Высокие цены на нефть создают благоприятный климат для прибыли российским добытчикам углеводородов. В пользу отечественных предприятий играют слабый рубль, дорогая нефть и сокращение дисконта на сорт Urals, а также возвращение выплат по демпферу до прежних параметров. Помимо этого, Правительство разрешило возобновить экспорт дизтоплива производителям, которые поставляют на внутренний рынок не менее 50% от произведенного объема.
Из российских компаний наибольший объем экспозиции на внутреннем рынке из экспортеров отличает «Газпром нефть» и «Роснефть» — с показателями 80% и 70% соответственно. Фаворитом здесь выглядит ЛУКОЙЛ с показателем 56% на внутреннем топливном рынке. В отличие от вышеперечисленных компаний в пользу ЛУКОЙЛа играют высокая дивидендная доходность, потенциал обратного выкупа акций у нерезидентов, а также наличие за рубежом нефтеперерабатывающих мощностей, на которые не распространяется ограничение РФ на экспорт топлива.
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