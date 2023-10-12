Внешний долг РФ снизился с начала года на 14,1%

Внешний долг России по состоянию на 1 октября составил $329,5 млрд, с начала года он снизился на 54,1 млрд (-14,1%). Об этом сообщает Центробанк РФ.

На 1 января внешний долг РФ составлял $380,5 млрд, за 2022 год этот показатель снизился на $101,8 млрд.

«Значимое сокращение задолженности органов государственного управления обусловлено снижением долларового эквивалента обязательств в связи с ослаблением курса национальной валюты по отношению к доллару США, а также уменьшением объема российских суверенных ценных бумаг в распоряжении нерезидентов, в том числе в результате их планового погашения», — пояснил регулятор.

Весной президент РФ Владимир Путин отмечал, что госдолг от ВВП России в размере 14,9% является хорошим показателем. Минфин позже сообщал о планах наращивать объем госдолга, но не выше установленной границы в 20% ВВП. Ведомство пояснило, что превышать этот порог нельзя даже в самой пессимистичной ситуации.