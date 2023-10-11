Госдолг США лишь за полтора месяца вырос на полтриллиона долларов. Эксперты объяснили причины

Госдолг США растет стремительно из-за необходимости покрывать резкий рост бюджетного дефицита, который во многом связан с увеличением стоимости обслуживания существующего госдолга США. Об этом «РГ» рассказал доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

«Увеличение стоимости госдолга США связано с попыткой ФРС США ростом ставки “сбить” резкий рост инфляции, вызванный огромными объемами эмиссии долларов за последние три года в стремлении поддержать экономику», — пояснил он.

В целом рост госдолга связан с увеличением обязательных расходов — на социальную сферу и медицинское страхование, считает начальник отдела аналитики и продвижения «БКС Мир инвестиций» Оксана Холоденко.

«Проблема госдолга США — долгосрочная, может стать актуальной ближе к 2050 году. Кризис могут спровоцировать резкие негативные триггеры, включая геополитические проблемы и распродажу зарубежными кредиторами портфелей гособлигаций», — отметила она.

Она пояснила, что американская экономика в основном функционирует за счет госрасходов. Три возможных пути сокращения федерального долга: cнижение госрасходов, увеличение налогов, рост экономики. Позитивный среднесрочный фактор — постпандемийное восстановление экономики.

«Для мировой экономики обвал долгового рынка США, а он уже стремительно происходит (как раз из-за роста ставки ФРС) — очень тревожный знак. Это может привести к выводу средств из долларов в альтернативные валюты и полностью обвалить экономику США», — объяснил Перепелица.

По мнению эксперта, если держатели гособлигаций не отреагируют, то фактически потеряют деньги в ближайшем будущем. Поскольку экономика США является крупнейшей в мире, крах долларовой системы, очевидно, скажется на всех сырьевых и финансовых рынках, и вероятнее всего вызовет затяжную мировую экономическую рецессию.

«США могу объявить дефолт по своим долговым обязательствам, но это вряд ли поможет мировой экономике, скорее наоборот. Именно такое решение толкнет ее в беспрецедентную рецессию. Другой альтернативой для США является разгон инфляции в стране и соответственно в мире или резкое сокращение бюджетных расходов», — заключил эксперт.