Глобальный позитив идет из Азии
Обзор российского рынка на 11 октября от Даниила Болотских, аналитика «Цифра брокер».
Обзор российского рынка на 11 октября от Даниила Болотских, аналитика «Цифра брокер».
Рынок накануне. Индекс МосБиржи во вторник повысился на символические 0,09%, до 3177,03 п., индекс РТС снизился на 1,03%, до 996,56 п.
Сильный рост показали котировки акций Мечела (MTLR 233,29 ₽, +5,25%) и Русагро (AGRO 1261 ₽, +5,08%), прервав тенденцию к снижению в предыдущие дни.
Акции Ренессанс страхование (RENI 100,12 ₽, −6,31%) и НОВАТЭК (NVTK 1717,4 ₽, −2,21%) в лидерах снижения после закрытия по ним реестров под промежуточные дивиденды.
Лаги в получении и возврате валютной выручки мешают трансляции роста цен на нефть в курс рубля, заявили в Банке России. Регулятор оценивает профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-сентябре 2023 года на уровне $40,9 млрд. Положительное сальдо внешней торговли товарами в III квартале 2023 года составило $30,2 млрд, что несколько выше сальдо II квартала 2023 года ($27,4 млрд) и соответствует I кварталу 2023 года. Жесткую денежно-кредитную политику придется поддерживать и в 2024 году, не исключая усиления ей жесткости.
Русгидро (HYDR0,858 ₽, +0,59%) планирует завершить реконструкцию Загорской ГАЭС-2 к 2030 году, с 2008 года до приостановки строительства компания успела вложить в проект около 70 млрд руб.
ФАС возбудила дело против дочки ЛУКОЙЛа (LKOH6853,5 ₽, −0,15%) в Нижегородской области из-за цен на топливо. Речь идет о возросшем почти в два раза уровне наценки на топливо.
ФСК-Россети (FEES 0,11806 ₽, −0,52%)предлагают ограничить затраты распределительных сетей. Экономический эффект для компании составит около 13 млрд руб. в год.
С 10 октября МосБиржа (MOEX 182,76 ₽, +0,97%) начала торги премиальными опционами на золото.
Сервис «Яндекс Бизнес» (YNDX 2485,2 ₽, +0,31%)начал работать на территории Казахстана. Нидерландская Yandex N.V. пока не подавала в правкомиссию заявление о продаже активов в России.
Новый акционер ПИКа (PIKK 758,8 ₽, +4,37%), компания Центропласт, не намерен вмешиваться в стратегию застройщика.
Магнит (MGNT 5656 ₽, +2,5%) готов выкупить до 7,9% от всех выпущенных и находящихся в обращении акций у нерезидентов по цене первого раунда обратного выкупа (2215 ₽ за одну акцию).
Совет директоров Группы Позитив (POSI 2526,8 ₽, +1,17%) 12 октября рассмотрит вопрос о дивидендах.
В среду утром глобальные рынки настроены позитивно: японский индекс Nikkei 225 растёт на 0,6%, китайский индекс Shanghai composite — на 0,2%.
В России сегодня выдут данные по индексу потребительских цен за сентябрь.
Банк России в своих решениях по денежно-кредитной политике ориентируется в том числе на показатели инфляции.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».