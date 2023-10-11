Глобальный позитив идет из Азии

Рост индексов приостановился.

Рынок накануне. Индекс МосБиржи во вторник повысился на символические 0,09%, до 3177,03 п., индекс РТС снизился на 1,03%, до 996,56 п.

Сильный рост показали котировки акций Мечела (MTLR 233,29 ₽, +5,25%) и Русагро (AGRO 1261 ₽, +5,08%), прервав тенденцию к снижению в предыдущие дни.

Акции Ренессанс страхование (RENI 100,12 ₽, −6,31%) и НОВАТЭК (NVTK 1717,4 ₽, −2,21%) в лидерах снижения после закрытия по ним реестров под промежуточные дивиденды.

Основные валюты окрепли по отношению к рублю: доллар США до 100,3 ₽, евро до 106,4 ₽

Лаги в получении и возврате валютной выручки мешают трансляции роста цен на нефть в курс рубля, заявили в Банке России. Регулятор оценивает профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-сентябре 2023 года на уровне $40,9 млрд. Положительное сальдо внешней торговли товарами в III квартале 2023 года составило $30,2 млрд, что несколько выше сальдо II квартала 2023 года ($27,4 млрд) и соответствует I кварталу 2023 года. Жесткую денежно-кредитную политику придется поддерживать и в 2024 году, не исключая усиления ей жесткости.

Основные новости и события.

Русгидро (HYDR0,858 ₽, +0,59%) планирует завершить реконструкцию Загорской ГАЭС-2 к 2030 году, с 2008 года до приостановки строительства компания успела вложить в проект около 70 млрд руб.

ФАС возбудила дело против дочки ЛУКОЙЛа (LKOH6853,5 ₽, −0,15%) в Нижегородской области из-за цен на топливо. Речь идет о возросшем почти в два раза уровне наценки на топливо.

ФСК-Россети (FEES 0,11806 ₽, −0,52%)предлагают ограничить затраты распределительных сетей. Экономический эффект для компании составит около 13 млрд руб. в год.

С 10 октября МосБиржа (MOEX 182,76 ₽, +0,97%) начала торги премиальными опционами на золото.

Сервис «Яндекс Бизнес» (YNDX 2485,2 ₽, +0,31%)начал работать на территории Казахстана. Нидерландская Yandex N.V. пока не подавала в правкомиссию заявление о продаже активов в России.

Новый акционер ПИКа (PIKK 758,8 ₽, +4,37%), компания Центропласт, не намерен вмешиваться в стратегию застройщика.

Магнит (MGNT 5656 ₽, +2,5%) готов выкупить до 7,9% от всех выпущенных и находящихся в обращении акций у нерезидентов по цене первого раунда обратного выкупа (2215 ₽ за одну акцию).

Совет директоров Группы Позитив (POSI 2526,8 ₽, +1,17%) 12 октября рассмотрит вопрос о дивидендах.

Ожидания и торговые идеи.

В среду утром глобальные рынки настроены позитивно: японский индекс Nikkei 225 растёт на 0,6%, китайский индекс Shanghai composite — на 0,2%.

В России сегодня выдут данные по индексу потребительских цен за сентябрь.

Банк России в своих решениях по денежно-кредитной политике ориентируется в том числе на показатели инфляции.