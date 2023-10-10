Мосбиржа запустила торги премиальными опционами на золото
Новый инструмент позволит инвесторам зарабатывать на изменении цен на золото без его покупки на рынке драгоценных металлов, а также защищаться от рисков с минимальными издержками.
Новый инструмент позволит инвесторам зарабатывать на изменении цен на золото без его покупки на рынке драгоценных металлов, а также защищаться от рисков с минимальными издержками.
Московская биржа с 10 октября запустила торги премиальными опционами на золото, говорится в сообщении торговой площадки. Новый инструмент даст возможность использовать дополнительные арбитражные стратегии всем категориям клиентов биржи.
Инструмент позволит инвесторам зарабатывать на изменении цены золота без его покупки на рынке драгоценных металлов, а также хеджировать риски с минимальными издержками, рассказали в компании. Премиальный опцион подразумевает единоразовую уплату премии покупателем вместо ежедневного начисления и списания вариационной маржи.
Опционы — это контракты, которые дают инвестору право купить или продать базовый актив в определенный момент по заранее установленной цене. В премиальных опционах инвестор платит премию — цену опциона — один раз. Ее размер зависит от спроса на опцион и стоимости базового актива, например акции, валюты
Код базисного актива — GL;
Лот — 1 грамм золота;
Минимальный шаг цены — 0,1 российского рубля;
Стоимость минимального шага цены — 0,1 российского рубля;
Доступные сроки: два недельных, два месячных контракта.
На Мосбирже также доступны для торгов фьючерсы на золото GOLD, маржируемые опционы на них, фьючерсы на индекс Мосбиржи аффинированного золота GL и вечные фьючерсы на золото GLDRUBF.
Биржа запустила торги премиальными опционами в ноябре 2022 года. Базовыми активами стали наиболее ликвидные российские акции — бумаги «Газпрома», «Сбера», ЛУКОЙЛа, «Полиметалла», TCS Group, «Яндекса», Х5 Group, Ozon и ряда других компаний. Эти опционы — европейские, то есть их исполнение происходит строго в дату экспирации, а также расчетные, то есть инвестор получает не сам актив, а выплату разницы между рыночной и контрактной ценой актива.
С 17 января на площадке стали торговаться недельные и месячные опционы на бумаги «Роснефти», «Татнефти», МТС, «Группы Позитив» и самой Мосбиржи. В июле биржа начала торги премиальными опционами на валютные пары «доллар США — российский рубль», «евро — российский рубль» и «китайский юань — российский рубль». Цена исполнения — значения фиксинга Московской биржи соответствующей валютной пары в день исполнения опционов.