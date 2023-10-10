Мосбиржа запустила торги премиальными опционами на золото

Московская биржа с 10 октября запустила торги премиальными опционами на золото, говорится в сообщении торговой площадки. Новый инструмент даст возможность использовать дополнительные арбитражные стратегии всем категориям клиентов биржи.

Инструмент позволит инвесторам зарабатывать на изменении цены золота без его покупки на рынке драгоценных металлов, а также хеджировать риски с минимальными издержками, рассказали в компании. Премиальный опцион подразумевает единоразовую уплату премии покупателем вместо ежедневного начисления и списания вариационной маржи.

Опционы — это контракты, которые дают инвестору право купить или продать базовый актив в определенный момент по заранее установленной цене. В премиальных опционах инвестор платит премию — цену опциона — один раз. Ее размер зависит от спроса на опцион и стоимости базового актива, например акции, валюты и т. д.

Параметры опционных контрактов:



Код базисного актива — GL;

Лот — 1 грамм золота;

Минимальный шаг цены — 0,1 российского рубля;

Стоимость минимального шага цены — 0,1 российского рубля;

Доступные сроки: два недельных, два месячных контракта.

Исполнение контрактов будет осуществляться в вечерний клиринг каждый четверг. Цена исполнения — значение индекса Мосбиржи аффинированного золота в день исполнения опционов.

На Мосбирже также доступны для торгов фьючерсы на золото GOLD, маржируемые опционы на них, фьючерсы на индекс Мосбиржи аффинированного золота GL и вечные фьючерсы на золото GLDRUBF.

Биржа запустила торги премиальными опционами в ноябре 2022 года. Базовыми активами стали наиболее ликвидные российские акции — бумаги «Газпрома», «Сбера», ЛУКОЙЛа, «Полиметалла», TCS Group, «Яндекса», Х5 Group, Ozon и ряда других компаний. Эти опционы — европейские, то есть их исполнение происходит строго в дату экспирации, а также расчетные, то есть инвестор получает не сам актив, а выплату разницы между рыночной и контрактной ценой актива.