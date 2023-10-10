10:33 (мск), источник: РБК

Власти назвали отрасли, где упадет спрос на кадры к 2030 году

К 2030 году потребность в работниках снизится в сельском хозяйстве, торговле, финансах и страховании, ожидает Минэкономразвития. Совокупное сокращение спроса на труд в этих отраслях ведомство оценило более чем в 700 тыс. человек.

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Источник: РИА "Новости"

К 2030 году спрос на сотрудников сократится в таких отраслях экономики России, как сельское хозяйство, финансовая и страховая деятельность, недвижимость и торговля. Это следует из прогноза Минэкономразвития, содержащегося в материалах к сентябрьскому заседанию президиума Госсовета по рынку труда (документы есть в распоряжении РБК, их подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием). Совокупное снижение спроса на труд в указанных сферах составит 720 тыс. человек.

В ходе выступления на Госсовете министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что до 2030 года спрос на рабочую силу будет расти, кадровая потребность экономики составит 73,6 млн человек. Однако Минэкономразвития в прогнозе оценивает потребность в кадрах к 2030 году немного ниже — на уровне 73,1 млн человек.

Прогнозирование ситуации на рынке труда до 2030 года осуществляется ведомствами по поручению президента Владимира Путина. Предполагается, что с 2024 года правительство начнет ежегодно готовить пятилетний прогноз по кадровым потребностям российской экономики.

Расширенное заседание президиума Госсовета по вопросу развития рынка труда было подготовлено Министерством труда и социальной защиты, тогда как Минэкономразвития предоставляло Минтруду свои оценки, сообщили РБК в пресс-службе Минэкономразвития. «Состояние рынка труда и перспективы его развития будут определяться комплексом факторов, в том числе экономической ситуацией в стране, структурной перестройкой отраслей, демографическими долгосрочными факторами, уровнем образования и квалификации населения, отвечающим потребностям экономики, цифровизацией и автоматизацией процессов в отраслях, ускоренным повышением производительности труда», — перечислили в Минэкономики, добавив, что для этого, в частности, предлагается продлить и расширить до 2030 года нацпроект «Производительность труда».

Где сократится потребность в рабочих руках

Согласно прогнозу Минэкономразвития, спрос на занятых в сельском хозяйстве снизится на 300 тыс. человек (с 4,5 млн в 2022 году), в торговле — на 200 тыс. (с 13,3 млн), в финансовой и страховой деятельности — на 100 тыс. (с 1,3 млн). Аналогично, на 100 тыс. человек, ожидается сокращение спроса и на специалистов в сфере недвижимости (с 1,9 млн в 2022 году).

Как отмечается в материалах к заседанию Госсовета, для сельского хозяйства, финансов и страхования, а также операций с недвижимостью в 2017—2022 годах были характерны снижение численности занятых и одновременный рост реальной добавленной стоимости и выпуска. В торговле, наряду с образованием, наблюдалось снижение как добавленной стоимости, так и занятости.

Небольшое по сравнению с общей численностью занятых в отрасли снижение в сельском хозяйстве связано с последовательным наращиванием производительности труда, сообщили в пресс-службе Минтруда. «Это увеличение производительности сопряжено со снижением объема низкоквалифицированного труда, который, как правило, связан с привлечением иностранной рабочей силы», — уточнили в ведомстве.

Некоторое снижение потребности в кадрах в торговле «тесно связано с развитием онлайн-маркетов и сопутствующего перетока занятости в транспортировку и хранение».

«В контексте развития электронных сервисов также возможно некоторое снижение занятости в финансовой и страховой деятельности, а также в операциях с недвижимостью», — указали в пресс-службе.

По мнению профессора Финансового университета при правительстве Александра Сафонова, в сельском хозяйстве не наблюдается тенденций к сокращению спроса на труд. И к 2030 году вряд ли что-то кардинально изменится, даже на фоне автоматизации и механизации процессов, говорит он. «Если объемы сельскохозяйственной продукции будут расти, то и потребность в работниках будет возрастать, в том числе с учетом того, что из отрасли выбыло значительное количество людей для участия в специальной военной операции», — отмечает Сафонов.

Сельскохозяйственная индустрия растет быстрыми темпами и является одной из приоритетных для государства, Минсельхоз разрабатывает программы для поддержки отрасли, ее льготного кредитования и субсидирования, напоминает старший консультант практик «Агропромышленный комплекс» и «Пищевая промышленность» Kontakt InterSearch Russia Анастасия Вяликова. По ее словам, отток кадров из сельского хозяйства сейчас составляет около 7−9% ежегодно, поэтому «спрос на сотрудников будет только расти». Развитие технологий и автоматизация процессов в ближайшем будущем не решат проблему кадрового голода в отрасли, полагает эксперт.

Кроме того, отток кадров из аграрных компаний усугубляется «развитием оборонных предприятий, которые активно привлекают сотрудников в регионах, предлагая высокий уровень дохода», говорит Вяликова.

В финансовом секторе, включая страхование, банки и брокеров, происходит естественный процесс сокращения численности работников в связи с внедрением систем цифрового управления, указывает Сафонов.

На численность занятых в страховании и финансах, преимущественно в сегменте массового персонала (страховых агентов, кредитных и страховых андеррайтеров, персонала офлайн-отделений), напрямую влияет развитие технологий, солидарна руководитель службы исследования hh.ru Мария Игнатова. В частности, отрасль страхования сокращает объем спроса на персонал в течение последних нескольких лет: только за год, с февраля 2022-го по февраль 2023 года, число публикуемых вакансий падало ежемесячно в среднем на 22% по сравнению с 2021 годом.

Например, специализация кредитного или страхового андеррайтера (тех, кто анализирует компании или заемщика перед выдачей кредита или заключением договоров страхования) в этом году вошла в пятерку по наименьшему числу вакансий, говорит Игнатова. Если раньше андеррайтеры проверяли каждую сделку, то теперь эта работа автоматизирована, а человек может лишь выборочно проверять правильность работы алгоритма, объясняет она. «То же самое коснулось и страховых агентов: основной канал продаж страховок сегодня — мобильные приложения и сайты», — поясняет она.

Где ожидается рост вакансий

Минэкономразвития прогнозирует наибольшее увеличение спроса на кадры в обрабатывающих производствах — на 500 тыс. рабочих мест (с 10 млн в 2022 году), в здравоохранении — на 400 тыс. (с 4,4 млн), в транспортировке и хранении — тоже на 400 тыс. (с 5,8 млн). В научной деятельности потребность в сотрудниках увеличится на 300 тыс. (с 2,8 млн), в сфере информационных технологий и связи — на 200 тыс.

Котяков в сентябре озвучивал другие оценки по ряду отраслей. Так, например, в обрабатывающих производствах Минтруд ожидает рост потребности в кадрах почти на 800 тыс. рабочих мест, в здравоохранении и социальных услугах — на 285 тыс., в научной и исследовательской деятельности, а также IT — на 430 тыс. соответственно.

Перспективная потребность российских предприятий в сотрудниках будет определяться необходимостью решения «задач, связанных с укреплением технологического суверенитета и развитием импортозамещения», отмечается в материалах к заседанию Госсовета. Прежде всего это касается промышленности.

«В перспективе 5−7 лет при сохранении технологических ограничений потребуется увеличение численности занятых в отраслях обрабатывающей промышленности с акцентом на прирост численности специалистов по направлениям подготовки техники и технологии наземного транспорта, технологии материалов, техники и технологии кораблестроения и водного транспорта, машиностроения, информационных технологий, электроники, радиотехники и систем связи, авиационной и ракетно-космической техники и их эксплуатации», — говорится в документах.

Одним из основных драйверов роста спроса на кадры в здравоохранении и соцобслуживании будет старение населения. В сфере IT и связи потребность в работниках вырастет за счет необходимости импортозамещения вследствие ухода иностранных компаний и обеспечения «технологического суверенитета», следует из материалов.

Дисбаланс на бирже труда

В целом спрос на труд в России растет, а на рынке труда формируется дефицит предложения, констатируется в материалах к Госсовету. Этот дисбаланс вкупе с ограниченными возможностями привлечения дополнительной рабочей силы будет ограничивать скорость трансформации экономики.

По данным Росстата, в июле уровень безработицы составил рекордно низкие 3%. Численность безработных, соответствующих критериям Международной организации труда, насчитывала 2,3 млн человек, а количество зарегистрированных безработных (то есть тех, кто обратился в службу занятости), составило в первом полугодии 2023 года около 509 тыс. человек.

При общем сокращении числа зарегистрированных безработных среди них выросла доля людей старше 50 лет (с 27,4 до 30,5%) и тех, кто находится в официальном статусе безработного от одного до восьми месяцев (с 68,7 до 70,1%). Увеличение доли длительно безработных в условиях высокого спроса на труд связано с ухудшением качественного состава безработных по образованию и профессионально-квалификационным характеристикам, поясняется в сопроводительных материалах.

Так, за год с 18,2 до 20,1% выросла доля неквалифицированных рабочих. «Главная диспропорция между составом зарегистрированных безработных и потребностью в работниках по профессиональным группам проявляется в том, что по вакансиям основной запрос предъявлен на квалифицированных рабочих, а в структуре безработных самая массовая группа — это неквалифицированные рабочие», — указано в документе.

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