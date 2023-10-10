Позитивные настроения в начале недели

Рынок накануне. Индекс МосБиржи в понедельник повысился на 0,93%, до 3174,89 п., индекс РТС вырос на 2%, до 1007,14 п. Поддержку рынку оказала позитивная динамика на нефтяном рынке.

Опережающую динамику показали акции Детского Мира (DSKY 71,32 ₽, +4,97%). Ранее компания установила цену обязательной оферты в 71,5 ₽, и котировки восстановились в направлении этого уровня. Рост котировок золота благоприятно отразился на бумагах Полиметалла (POLY 525,7 ₽, +4,83%). Акции Роснефть (ROSN 552,5 ₽, +3,43%) подорожали на фоне позитивной динамики нефтяных котировок. Цены на газ в европейских хабах повысились более чем на 10% после заявления о том, что Израиль распорядился закрыть крупное газовое месторождение Тамар, которым управляет корпорация Chevron, сославшись на соображения безопасности.

Акции Банка Санкт-Петербург (BSPB 262,38 ₽, −6,4%) подешевели из-за закрытия реестра под получение дивидендов. Отстающую динамику показали привилегированные акции Мечела (MTLRP 233,4 ₽, −0,93%) после выхода данных Kpler о том, что Россия сократила морской экспорт угля в сентябре на 15% по отношению к августу, до 13,1 млн тонн, что соответствует показателям сентября 2022 года.

Основные валюты ослабли по отношению к рублю: доллар США до 99,3325 ₽, евро до 104,7475 ₽

Основные новости и события.

АФК Система (AFKS 17,51 ₽, +0,59%) объявляет обратный выкуп 229,8 млн акций, что по текущим рыночным ценам соответствует примерно 4 млрд руб.

Positive Technologies (POSI 2497,6 ₽, +1,34%) выпускает новый продукт MaxPatrol EDR для выявления киберугроз и оперативного реагирования на такие угрозы.

Fix-Price (FIXP 369,1 ₽, +3,42%) планирует перерегистрацию с Кипра в Казахстан, собрание акционеров по этому вопросу запланировано на 9 ноября.

Объем перевозки грузов по сети РЖД вырос в январе-сентябре 2023 года на 1,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 1,03 млрд тонн. По данным РЖД, экспорт алюминия РУСАЛа (RUAL 40,07 ₽, −0,02%) за девять месяцев с начала года снизился на 5%, до 2,29 млн тонн.

FESCO (FESH 98,05 ₽, −0,46%) за девять месяцев с начала года увеличила до 66 тыс. TEU перевозки дальневосточными каботажными сервисами, на 4% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Ожидания и торговые идеи. Во вторник утром настроения на мировых рынках нейтральные: японский индекс Nikkei 225 в растёт на 2,5%, китайский индекс Shanghai composite снижается на 0,5%. Сегодня Сбербанк (SBER 265,25 ₽, +0,88%) публикует результаты за сентябрь. В отношении российского рынка придерживаемся нейтрального взгляда.